10 мыслей о музыке, чувстве вины и суевериях органистки Виктории Васильевой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Виктория Васильева

органистка, музыкант, преподаватель

У всех пути разные. Кто-то приходит в музыку сразу осознанно, у кого-то так складываются обстоятельства. Пожалуй, у меня самый обыкновенный – когда родители приводят ребенка в музыкальную школу и дальше все продолжается, как продолжается.

В садике у нас в игровой комнате стоял такой муляж пианино из фанеры с нарисованной клавиатурой. И кто-то играл в куклы, кто-то в машинки, а я садилась и пальцами по этому нарисованному пианино что-то там изображала.

Я хотела быть и биологом, думала, что буду хорошим врачом, хотела быть путешественником, юным натуралистом, я любила литературу и пыталась писать прозу.

Как-то так сложилось, что музыка стала неотъемлемой частью моей жизни. Я не представляю себе сейчас никакой другой специальности, в которой бы могла существовать.

Я отчасти всегда делала только то, что хотела. И орган – это было то, что я хотела.

Орган – это был духовный инструмент всегда, музыка для него писалась соответствующего содержания и, конечно, это не может не отражаться на этой музыке и на твоем ощущении.

Музыка – это не просто звуки, не просто эмоции. Это еще и большое содержание, большой смысл.

На сцене и в жизни, если бы я сказала, что я один и тот же человек, то это было бы неправдой. Если бы я сказала, что на сцене и в жизни я – это два разных человека, то это патология. Так что это ни то и ни другое.

Не могу сказать, что музыка и, в частности, музыкальная педагогика – это профессия. Потому что, скорее всего, это дело, которое любишь.

Это, конечно, плохо, когда говорят, что ученик похож на вас. Отчасти это приятно, но отчасти нехорошо, так не должно быть. Но отчасти приятно, когда видят в них что-то мое.

Занятие музыкой – весьма непростое дело. Это только кажется, что это очень легко и достаточно того, что я люблю музыку. На самом деле - нет.

Музыка – серьезное дело. […]Недаром музыке учатся очень долго. Ведь, пожалуй, самый длинный процесс обучения - у медиков и музыкантов.

Как-то у нас сын, будучи маленьким, сказал с такой грустью: "У меня папа – директор, а мама - музыкант". Все, вопросы были сняты.

Иногда меня посещает чувство вины, что не все я запомнила, когда мой ребенок был маленький… Много я училась и работала. А с другой стороны, думаю, что наверняка это позволило ему стать самостоятельным, более уверенным в себе человеком, который знает, что не будет никто сюсюкать, везде помогать, оберегать. Может быть он в этом смысле смелее вышел в жизнь самостоятельную.

Я очень суеверный человек. Считаю, что слова, которые ты произносишь, они как некий код работают, и поэтому я даже гипотетически не хочу предполагать, что я могу отбросить что-то от себя.

Если бы я не была музыкантом, я себе этого сейчас представить не могу, но, наверное, если бы не была, то была бы кем-то другим. Кем угодно. Не знаю кем.