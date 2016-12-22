Пловец Станислав Карнаухов завоевал Кубок Кыргызстана

В Бишкеке определены победители и призеры Кубка Кыргызстана по плаванию. Состязания проходили в трех возрастных категориях, где обладателей кубка выявили по итогам трех дистанций.

Отметим, пловцы состязались на дистанциях 50, 100 и 200 метров и в разных дисциплинах по своему выбору. По сумме трех дистанций были определены победители и призеры турнира.

По данным пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в турнире принимали участие 100 спортсменов не только из Кыргызстана, но и из Казахстана и России.

Медали разыгрывали среди взрослых 1999 года рождения и старше, юниоров – 2000-2002 годов рождения и юношей 2003 годов рождения и моложе.

По итогам турнира среди мужчин Кубок Кыргызстана завоевал Станислав Карнаухов, который выступил в своем коронном вольном стиле. Он набрал наибольшее количество очков и занял первое место.

Среди женщин первое место заняла Любовь Шевченко, которая также выступила вольным стилем и в сумме трех дистанций завоевала кубок.

Участник Олимпийских игр Денис Петрашов выступил среди юниоров и также завоевал золото в своей возрастной категории, а среди девушек в этой категории первой стала Анжела Орленко.

В младшей возрастной категории первыми стали Кристина Панасенко и Владимир Лифинцев.

Результаты Кубка Кыргызстана:

1999 года рождения и старше

1 место – Любовь Шевченко 2 место – Елизавета Таланова 3 место – Алима Бигазинова

мужчины

1 место – Станислав Карнаухов 2 место – Султан Букеев 3 место – Кирилл Вайс

юниоры 2000-2002 годов рождения

1 место – Денис Петрашов 2 место – Темирлан Каратаев 3 место – Владислав Шулико

девушки

1 место – Анжела Орленко 2 место - Рушана Хамраева

юноши - 2000-2002 годов рождения

девочки

1 место – Кристина Панасенко 2 место – Елизавета Рогожникова 3 место – Ульяна Куренкова

мальчики