Ученые: Красивые люди меньше других страдают от болезней

Привлекательные люди реже болеют, чем остальные. В частности, у красивых реже бывают такие недуги, как повышенное артериальное давление, астма, сахарный диабет и депрессия.

Как сообщили ученые из Университета Цинциннати (США), это связано, прежде всего, с тем, что у привлекательных людей меньше комплексов и высокая самооценка.

В соответствующем исследовании приняли участие 15 тысяч добровольцев в возрасте от 24 до 35 лет. И действительно: взаимосвязь между внешностью и здоровьем существует.

Дело в том, что красивые люди, как правило, не испытывают проблем с лишним весом и обладают хорошей наследственностью. А те, кто не страдает от ожирения, имеют более здоровый организм.

Они также не страдают о депрессий и различных психологических заболеваний, спровоцированных заниженной самооценкой. Все это положительно сказывается на работе их сердечно-сосудистой системы.

Как отмечают ученые, в данном случае важную роль играет и генетика. Привлекательная внешность сигнализирует противоположному полу о том, что потомство от этого человека будет здоровым и красивым.