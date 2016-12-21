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101-летний британец осужден на 13 лет за совращение детей

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Суд Англии приговорил 101-летнего Ральфа Кларка из Бирмингема к 13 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Сообщает Русская служба ВВС.

Суд признал Кларка виновным в 30 случаях развратных действий в отношении несовершеннолетних, которые были совершены с 1974 по 1983 год.

По данным следствия, среди жертв Кларка - две девочки и один мальчик.

Сам осужденный ранее признал себя виновным в девяти случаях домогательств к несовершеннолетним. Обвинения в других преступлениях он отвергал.

Ральф Кларк, который родился в 1915 году, стал самым пожилым осужденным в истории британского правосудия.

Мужчина работал водителем грузовика. На суде он рассказал, что у него был гараж, где он ремонтировал детям велосипеды.

О преступлениях Кларка стало известно лишь в 2015 году, когда в полицию обратились две его жертвы.

URL: http://www.vb.kg/352474
Теги:
насилие, суд
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