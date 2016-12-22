В Сузакском районе в результате драки погиб двадцатилетний парень

В Сузакском районе Джалал-Абадской области в результате драки между жителями двух сел погиб 20-летний парень. Об этом сегодня, 21 декабря, "ВБ" сообщили в УВД области.

Как уточняется, сообщение о том, что в селе Мундуз был найден труп 20-летнего Шералы Аскарова с признаками насильственной смерти поступило в милицию утром 20 декабря примерно в 4.45. На место выезжала оперативно-следственная группа, которая выяснила, что молодой человек был убит с применением физической силы.

Выяснилось, что в ночь с 19 на 20 декабря, погибший распивал спиртные напитки возле магазина в центре села со своими приятелями. В это время к магазину пришли несколько жителей соседнего села Ак-Баш. Между молодыми людьми произошла словесная перепалка, в ходе которой парни решили разобраться "по-мужски" на местном стадионе. В это время друзья Аскарова угнали у сверстника из соседнего села автомобиль марки Honda Fit.

"После драки на стадионе молодые люди из соседнего села убежали. Однако Аскаров вместе со своими приятелями остались недовольны исходом разборок и приехали на угнанном авто в село Ак-Баш для того, чтобы продолжить начатую драку. Здесь ссора между парнями возобновилась, в ходе которой Аскаров получил ножевое ранение в область живота от 22-летнего хозяина авто Азатбека Элдиярова. От полученного ранения парень скончался на месте. По данному факту УВД Сузакского района возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством". По горячим следам задержаны все причастные к данному инциденту лица. Ударивший ножом Аскарова А.Элдияров водворен в ИВС", - проинформировали в УВД Джалал-Абадской области.