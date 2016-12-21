"Мертвая колбаса"

Недавно разразившийся скандал с продажей мертвечины на Ошском рынке набирает обороты. Журналисты выяснили, что мясо павших животных покупали колбасные цеха и даже точки общественного питания. Неужели жителям столицы ничего не остается, как отказываться от любимых мясных изделий? "Вечерка" проанализировала эту патовую ситуацию.

Потребитель получает от дохлого осла уши

На днях съемочная группа КТРК в три часа ночи напротив входа в овощной ряд Ошского рынка обнаружила точку продажи мяса мертвых животных. Некондиционный товар предназначался исключительно для производителей колбасы и фарша.

Операторы крупно снимали трупы неизвестных животных. "Вот эта туша явно покусана каким–то хищником. Посмотрите на качество мяса, тут никаких экспертиз не надо. А это мясо имеет следы некротического процесса в тканях и гнилостный запах. На многих тушах видны следы срезов", - комментировала автор расследования Эльнура Молдокадырова.

По ее данным, свозят сюда мясо, минуя ветеринарный контроль, ведь ни один специалист такое мясо к официальной продаже не допустит. Но, как рассказал журналистам КТРК анонимный собеседник, "некоторые кафе берут - гамбургеры делают, также берут на колбасу и фарш".

Разоблачительный репортаж вызвал чувство отвращения. Рвотные позывы почувствовали и в Жогорку Кенеше: депутат Алмасбек Акматов ("Бир Бол") поднял эту тему на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

"В ходе мониторинга журналистов выяснилось, что мясо мертвых животных покупают компании "Шер" и "Халал-Алих". Получается, что колбасные изделия этих марок изготавливаются из мяса мертвых животных?!" - ошарашенно переспрашивал слуга народа, видимо, много вкушавший продукции этих фирм.

Да что там "Шер" и "Халал-Алих", по его словам, "мертвую колбасу" продают в больницы и воинскую часть. "Какой госорган контролирует рынок мяса и отвечает за эту ситуацию?!" - от переполнявшего возмущения чуть не визжал депутат.

Присутствующий на заседании замминистра сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, видя такие страсти–мордасти, быстренько переложил ответственность на Госинспекцию по ветеринарной и санитарной безопасности. К счастью для чиновников из инспекции, их на заседании в ЖК не было.

"Почему нет представителей Госветсанинспекции, если мы сегодня рассматриваем вопросы продовольственной безопасности?! Кому я сегодня задам этот вопрос?!" - продолжал бушевать Акматов. Но ответа не было.

Стало понятно, что кто–то должен быть виноватым. Стали искать козла отпущения. Минздрав отмазался очень профессионально: "Госсанэпиднадзор Минздрава ведет надзор только в точках общественного питания и за готовой продукцией, а также в продмагах за мясной и молочной продукцией в упаковке в плановом порядке в целях профилактики пищевых отравлений", - парировали претензии медики.

Но от этих цифр общественности легче не стало. Нужны были объяснения более конкретные, и вот золотые уста разверз ветеринарный врач Ошского рынка Радбек Бектуров.

По словам Айболита, его сотрудники борются со стихийной торговлей некачественным мясом каждый день.

"После сюжета на КТРК уже третий или четвертый день никакой нелегальной торговли нет. Мы провели рейды вместе с сотрудниками МВД, акимиата Ленинского района, налоговой инспекцией, санэпидстанцией. Все продавцы исчезли. Вместе с сотрудниками патрульной милиции мы объехали всю прилегающую территорию до автовокзала, до улицы Некрасова. Видимо, они уже проинформированы", - докладывал он.

Ветврач Ошского рынка рассказал, что работает на этой должности год, и, мол, все это время борьба с нелегальными продавцами не прекращается. Даже доходило до рукопашной с торговцами некачественным мясом.

"Два дня их нет, на третий опять появляются. И так каждый раз. В прошлом году мы с телевидением выезжали, предлагали им место на "Баяте", чтобы продажа была законной и можно было проверять продукцию, ветеринарный контроль чтобы был. Торговцы обещали переехать, но продолжили торговать около Ошского", - тяжело вздыхал он.

Драки за трупы животных

В госадминистрации Ленинского района Бишкека всполошились, и тамошние специалисты стали демонстративно прочесывать территорию Ошского рынка в поисках нелегальных перепродавцов мертвечины (назовем их "гиенами"). Естественно, преступников не нашли, а вот факт, выявленный журналистами, в акимиате назвали единичным случаем. Чиновники клятвенно пообещали: подобные рейды будут проводить ежедневно, и в случае выявления некачественной продукции ее будут уничтожать, а нарушители понесут ответственность в рамках законодательства Кыргызстана.

Но тут в дело вступили гражданские активисты, которые подтвердили: это не единичный случай, на Ошском рынке существует налаженная сеть подпольных точек по продаже мертвечины. И они, дескать, провели там несколько ночей, наблюдая за оборотом мяса павших животных.

И оказалось, что за тушу павшего животного - часто убитого шакалами или просто умершего от болезни - на черном рынке платят до 150 сомов, летом цена снижается до 80 сомов. Всего же за ночь здесь продается до 35 туш павших животных.

"Два года назад один телеканал уже поднимал эту тему, но все ведомства, депутаты промолчали... На время оборот был прекращен, но потом этот рынок снова открыли", - рассказывает гражданский активист Ренат Самудинов.

По словам журналистки Эльнуры Молдокадыровой в деле продажи мертвечины замешаны "большие люди". Но она отказалась называть их имена из соображений безопасности.

Также, по данным общественников, участковый, курирующий Ошский рынок, тесно сотрудничает с поставщиками падали, получая откат за каждую тушу.

Судя по небольшому обороту рынка мертвечины, никто из высоких чиновников этот бизнес не крышует. Такое некондиционное мясо выгодно лишь нечестным владельцам колбасных цехов и точек общепита, ведь благодаря дохлятине себестоимость их продукции уменьшается в разы.

Всем ясно: эта ситуация стала возможной из-за отсутствия жесткого ветеринарного контроля в регионах. Нужно сказать, что журналисты КТРК не открыли ничего нового. Давно было известно, что на базарах торгуют некондиционным мясом.

В Кыргызстане тысячи животных, которые умирают от болезней - ящура, сибирской язвы. Понятно, фермерам жалко потери, ведь одна корова стоит до 50 тысяч сомов. Поначалу сельчане резали такую скотину и раздавали зараженное мясо родственникам, но потом поняли, что лучше сбагривать дохлятину на столичных рынках. А если есть предложение - будут и ловкачи, которые станут перепродавать такое мясо.

Оказывается, в республике ежегодно регистрируется несколько сот пострадавших от пищевых отравлений.

"Например, в 2015 году зарегистрировано 165 случаев пищевых отравлений c 366 пострадавшими (9 смертельных исходов), в том числе случаев ботулизма 66 со 141 пострадавшим.

За истекший период 2016 года зарегистрировано 108 случаев пищевого отравления бактериального происхождения с 250 пострадавшими, из них 65 случаев ботулизма с 143 пострадавшими и 4 с летальными исходами", - рассказывали врачи.

проверка на вшивость

Недавно кыргызстанские журналисты решили проверить качество гамбургеров. В лабораторию на анализ было сдано пять изделий популярных торговых марок - Begemot, "Антошка", "Домино", "Евразия" и Nathan"s.

Нужно сказать, что исследование выявило потрясающий для гурманов результат. В четырех гамбургерах - от Begemot, "Антошки", "Домино" и "Евразии" - были обнаружены бактерии кишечной палочки.

По словам заведующего отделом надзора за безопасностью пищевых продуктов департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Токтогула Базарбаева, гамбургеры этих производителей есть нельзя.

"Последствия употребления таких гамбургеров могут быть разными: от легкого бурления в животе до серьезного пищевого отравления, когда без врачебной помощи уже не обойдешься. Все зависит от состояния здоровья и возраста пациента. В любом случае наличие таких бактерий в продуктах питания недопустимо", - отметил начальник.