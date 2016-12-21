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Еврокомиссия может оштрафовать Facebook на 1% выручки

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Соцсеть ввела ЕС в заблуждение, пообещав не сливать базы пользователей WhatsApp и Facebook

Еврокомиссия может оштрафовать социальную сеть Facebook за введение регулятора в заблуждение относительно деталей сделки с WhatsApp, сообщает FT. Facebook приобрела компанию WhatsApp, управляющую популярным мессенджером, в 2014 г. за $19 млрд.

Европейский регулятор сообщил во вторник, что Facebook в процессе одобрения этой сделки предоставила комиссии не совсем корректную информацию: в частности, компания сообщила, что технически не может объединить информацию о пользователях двух сервисов – Facebook и WhatsApp. Компании, приобретающие другие компании, обязаны предоставлять комиссии полную и корректную информацию – от этого зависит позиция регулятора по конкретным сделкам, цитируются в сообщении Еврокомиссии слова ее комиссара Маргрет Вестагер.

Facebook же, по ее словам, предоставила вводящую в заблуждение информацию при покупке WhatsApp. Еврокомиссия ждет ответа от Facebook на эту тему.

Во ходе одобрения сделки Facebook обещала, что не будет объединять базы пользователей социальной сети с базами WhatsApp, чтобы отмести подозрения в получении конкурентных преимуществ. В результате Европа разрешила сделку и не поставила Facebook каких-либо дополнительных условий. Однако этим летом Facebook объявила, что планирует обмениваться информацией о пользователях WhatsApp с другими своими сервисами, прежде всего с соцсетью Facebook. Это сразу же вызвало поток жалоб как от пользователей, так и от конкурентов.

В частности, Facebook теперь может использовать номер телефона пользователя WhatsApp: это даст рекламодателям возможность лучше настраивать свою рекламу. Номера пользователей WhatsApp станут частью существующей базы данных Facebook, которыми компания (в анонимном виде) делится с рекламодателями. Сама WhatsApp сообщала, что в случае объединения номера WhatsApp с базой социальной сети Facebook сможет "предложить более точные рекомендации друзей и показ соответствующих объявлений". При этом пользователь WhatsApp мог отказаться от объединения его данных с профилем в Facebook в течение 30 дней с момента начала объединения баз.

Представитель Facebook сообщил FT, что компания соблюла все условия в процессе одобрения сделки Еврокомиссией. Это подтвердят факты, которые компания предоставит в ближайшее время.

Еврокомиссия будет учитывать наличие у компании данных о пользователях при одобрении сделок

Данные защитят от сделок

Еврокомиссия четко дала понять, что не планирует отменять свое решение об одобрении сделки. Однако в том случае, если регулятор признает Facebook нарушителем, компания может быть оштрафована на 1% ее глобальной выручки в 2014 г. – это около $125 млн.

Обвинения в адрес Facebook последовали после нескольких антимонопольных расследований в отношении других американских технологических гигантов – Google, Amazon, Apple и Microsoft. Итогом этого стало длительное дипломатическое противостояние между Брюсселем и Вашингтоном, обвинившим Европу в выдавливании американского бизнеса из стран Евросоюза, отмечает FT.

При этом Facebook первой уведомила европейского регулятора об изменениях в своей политике конфиденциальности – примерно за семь месяцев до того, как объявила об объединении пользовательских баз официально. Компания объяснила, что основная цель изменений – не улучшение продаж рекламы, а более точный учет пользователей.

Обещание не объединять базы пользователей Facebook и WhatsApp не стало основным поводом для одобрения сделки, говорила ранее Вестагер. Тем не менее это было частью решения. На момент сделки Facebook сообщала, что технически не может объединить базы: это произошло во многом потому, что у многих пользователей WhatsApp не совпадал номер мобильного телефона с указанным в Facebook.

URL: http://www.vb.kg/352487
Теги:
Facebook, социальные сети, Европейский союз
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