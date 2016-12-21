Центру современного искусства в Анкаре присвоят имя Карлова

Выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре будет носить имя убитого посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщили турецкие муниципальные власти на странице в Facebook.

В настоящее время на входе в центр "постоянно дежурят сотрудники охраны, работают камеры и рентген-сканеры", - говорится в сообщении.

19 декабря Карлов был застрелен во время открытия фотовыставки в Анкаре. По последним данным, в посла стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Свои действия он объяснил недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека.

Напавший был ликвидирован турецким спецназом.