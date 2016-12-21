Все в дом, семью, на Родину. В 2016-м увеличился денежный поток из РФ в КР

В 2016 году увеличился денежный поток из России в Кыргызстан. Такие данные размещены на официальном сайте Центрального банка России, где опубликована информация о денежных переводах из России в другие страны за 3-й квартал текущего года.

Так, в Узбекистан за 9 месяцев этого года переведено $2,013 млрд. По сравнению с прошлым годом эта сумма меньше на 14,4%.

В Таджикистан за отчетный период - 9 месяцев 2016-го - в виде переводов поступило $1,432 млрд. В прошлом году объем переводов в соседнее государство из России был меньше на 14,5%.

В Кыргызстан в этом году перевели $1,286 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом.