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Вице-мэр пообещал депутатам за год убрать часть маршруток в Бишкеке

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента в ходе обсуждения проекта закона о предоставлении гранта и кредита Европейским банком реконструкции и развития на покупку 50 троллейбусов Бишкеку депутат Айнуру Алтыбаева поинтересовалась у вице-мэра Геннадия Милицкого, когда городской муниципалитет наведет порядок на дорогах.

"В городе очень много маршруток, водители которых зачастую нарушают правила дорожного движения. Планирует ли мэрия навести порядок на дорогах? Если да, то когда и каким образом?" - спросила депутат.

Сумма кредита составляет 8,424 млн евро. Из них на 1,2 млн евро планируется приобрести 50 троллейбусов. По соглашению кредит выделяется на 10 лет, из них 2 года - льготный период. Проект планируется завершить не позднее 31 декабря 2017 года.

Милицкий ответил, что в следующем году мэрия, помимо 50 троллейбусов, планирует закупить 600 автобусов.

"В городе работают 2 800 маршрутных автобусов. Мы планируем их замещать автобусами. В течение 2017 года ожидается приобретение автобусов для городского муниципалитета. Сейчас идут подготовительные работы, приводим в порядок дороги и городской автобусный парк. Троллейбусный парк готов принять 50 троллейбусов, которые планируем приобрести за счет кредитов и грантов от доноров", - сказал вице-мэр.

URL: http://www.vb.kg/352493
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Бишкекское троллейбусное управление, мэрия
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