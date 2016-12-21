Кыргызстан и Украина держат в тайне детали розыгрыша Порошенко пранкером

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Кыргызстана Эрлан Абдылдаев договорились не сообщать о деталях расследования, связанного с телефонным разговором с участием президента Петра Порошенко, организованным пранкером, до его завершения. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Как указывается, министр иностранных дел Кыргызстана рассказал Климкину о ходе расследования, которое проводят правоохранительные органы.

"2 ноября произошло вмешательство третьих лиц в подготовку к телефонному разговору президентов Украины и Кыргызстана", - говорится в ответе МИД Украины.

В ответе также поясняется, что министры договорились не разглашать детали состоявшегося разговора до официального завершения расследования.

Как сообщала "Страна", администрация президента скрывает последствия разговора Порошенко с пранкером.

Напомним, 2 ноября на сайте президента Украины была опубликована новость о телефонном разговоре Петра Порошенко со своим кыргызским коллегой. Однако вскоре администрация Алмазбека Атамбаева опровергла факт беседы. Спустя некоторое время известный российский пранкер Лексус (настоящее имя Алексей Столяров) сообщил, что в роли президента Кыргызстана был именно он. Позже в интернете появилась 15-минутная запись телефонного разговора с президентом Украины.

Комментируя беседу, пранкер Лексус рассказал "Стране", что в администрации украинского президента есть люди, которые помогли организовать этот разговор.