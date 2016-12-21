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Медики: У врачей-женщин смертность пациентов ниже

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У врачей-женщин пациенты реже умирают после тяжелых операций или болезней, чем у мужчин. К такому выводу исследователи пришли на основании данных, полученных от американских клиник.

Всего было изучено 1,5 млн случаев первичной госпитализации, и количество случаев повторного попадания этих же пациентов в реанимацию за период с 2011 по 2014 год. Как выяснилось, этих людей лечили более 58 тысяч врачей, и только около 33% специалистов – женщины.

Согласно результатам исследования, у докторов-женщин умирает 11,07% пациентов. Тогда как у мужчин-медиков этот показатель составил 11,49%. В повторной госпитализации нуждались 15,2% пациентов врачей-женщин и 15,57% пациентов докторов-мужчин, передает Informing.

URL: http://www.vb.kg/352495
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