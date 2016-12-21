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Фильм кыргызского режиссера "Кентавр" покажут на Берлинском кинофестивале

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Айдана Абдуваитова

Фильм кыргызского режиссера Актара Арыма Кубата "Кентавр" участвует в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии.

Вчера, 20 декабря, оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля "Панорама" огласил список фильмов, включенных в программу "Панорама". Кыргызстан представляет фильм "Кентавр".

Картина является совместным проектом пяти кинокомпаний: НК "Кыргызфильм" им. Т. Океева и "Ой Арт" (обе - Кыргызстан), A.S.A.P. Films (Франция), P allas Film (Германия), Volya Films (Нидерланды).

Фильм рассказывает о метафизической связи между лошадью и человеком. Главным героем является подросток по прозвищу Кентавр. Он считает кыргызов потомками тех кентавров, о которых говорится в древнегреческих мифах, и уверен, что боги наказали его народ за грехи. Но если найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении, то они могут простить народ.

Отметим, кинофестиваль в Берлине (Берлинале) наряду с Каннским и Венецианским является одним из центральных в мире и проводится с 1951 года. В программе "Панорама" участвуют в основном независимые фильмы.

URL: http://www.vb.kg/352498
Теги:
кино
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