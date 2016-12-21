Депутаты спорят: оставить минимальный объем производства алкоголя или нет

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции".

Согласно проекту закона, предлагается ввести запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков. Инициаторы уверены, что энергетические напитки наносят вред здоровью детей так же, как этиловый спирт и алкогольная продукция.

Кроме этого, документом предлагается убрать нормы:

устанавливающие обязательность обеспечения производства этилового спирта в количестве не менее 200,0 тыс. дал в течение двенадцати месяцев со дня получения лицензии с уплатой акцизного налога; устанавливающие обязательность обеспечения производства водки в количестве не менее 50,0 тыс. дал в течение двенадцати месяцев со дня получения лицензии с уплатой акцизного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

В ходе обсуждения лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков назвал поправки лоббистскими.

"С первой частью проекта закона я согласен, энергетические напитки нельзя продавать детям. Но вторая часть, где предлагается убрать минимальный объем производства алкогольной продукции, вызывает сомнения. Если мы уберем эти нормы, то создадим условия для выпуска самопальной водки. Каждый третий начнет в подвалах производить самопальную алкогольную продукцию. А это в первую очередь угрожает здоровью", - возмутился депутат.

Однако один из инициаторов документа Дастан Бекешев не согласился с мнением коллеги.

Он уверен, что исключение данных норм связано с тем, что они, во-первых, ограничивают конкуренцию на алкогольном рынке и, во-вторых, ставят в неравные условия с импортерами алкогольной продукции.

"Как показала практика, после принятия норм, ограничивающих минимальный размер производства спирта и водки, лишь единицы смогли выполнить указанные требования. Мелкие же компании за счет действия указанных ограничений были вынуждены уйти с рынка. Новым компаниям не под силу выполнить требования по количественному производству алкогольной продукции в течение одного года, что соответственно ведет к отзыву у них лицензии и уходу с рынка. В связи с чем действие данных норм ведет к искусственному ограничению конкуренции на рынке производителей алкогольной продукции, что негативно сказывается как на развитии данного рынка, так и его прозрачности", - аргументировал Бекешев.

Депутат Мирлан Жээнчороев напомнил, что алкоголь - это большая трагедия для многих семьей Кыргызстана.

"По данным Министерства здравоохранения, по республике 33 тыс. семьей страдают от алкогольной зависимости членов семьи. Если водка на рынке будет дешевой, то и количество зависимых от алкоголя увеличится. Поэтому государство должно принять меры, чтобы алкогольная продукция была дорогой", - считает депутат.

Бекешев отметил, что коллеги, которые выступают против предлагаемых поправок, лоббируют интересы монополистов на рынке по выпуску алкогольной продукции.