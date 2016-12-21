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В КР необходимы новые меры по снижению рисков бедствий

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ВБ

За 11 месяцев текущего года в КР произошла 221 чрезвычайная ситуация, из них 113 – сели и 15 – оползни. В результате стихийных бедствий в республике погибли 42 человека, стране был нанесен материальный ущерб в размере более 908 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На территории государства существует 5 тыс. оползневых участка, 3 103 селеопасных рек. Существующие риски и новые угрозы ЧС диктуют поиск новых подходов в деле реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Одной из ключевых сторон совершенствования подходов в реагировании и предупреждении ЧС является расширение, развитие международного сотрудничества в области снижения риска бедствий. Общественное Объединение MoveGreen ("МувГрин") в партнерстве с Министерством чрезвычайных ситуаций КР при финансовой поддержке посольства США в КР запустили для реализации проект "Совместные меры по снижению рисков бедствий в КР".

Целями проекта являются укрепление системы управления рисками стихийных бедствий, улучшение способности сельских сообществ планировать и эффективно реагировать на природные катаклизмы.

Реализация проекта будет осуществляться в Кызыл-Суйском айыльном округе Кара-Суйского района Ошской области. В рамках проекта предусматривается проведение интерактивных тренингов для населения по повышению информированности и практических знаний в условиях ЧС, выявлении рисков и планировании в целях устойчивого развития местности.

Кроме того, проектом предусмотрены разработка социальных роликов, обучающих людей правильному поведению во время чрезвычайных ситуаций, усовершенствование веб-сайта министерства. Также сотрудники министерства пройдут обучение по применению современных медиатехнологий для улучшения информирования населения о безопасном поведении во время природных катаклизмов.

URL: http://www.vb.kg/352502
Теги:
МЧС, стихийные бедствия
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