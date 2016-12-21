Задержан гражданин Казахстана с бронежилетом в багажнике автомобиля

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 20 декабря 2016 года пограничниками контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" был задержан гражданин Казахстана.

При проверке транспортного средства марки Toyota Corolla, принадлежащему ему, в багажном отсеке были обнаружены: бронежилет, наручники и охотничий нож. При этом у гражданина РК отсутствовали разрешительные документы на перевозимый груз. Задержанный пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.