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Задержан гражданин Казахстана с бронежилетом в багажнике автомобиля

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ВБ

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 20 декабря 2016 года пограничниками контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" был задержан гражданин Казахстана.

При проверке транспортного средства марки Toyota Corolla, принадлежащему ему, в багажном отсеке были обнаружены: бронежилет, наручники и охотничий нож. При этом у гражданина РК отсутствовали разрешительные документы на перевозимый груз. Задержанный пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/352503
Теги:
задержание, Погранслужба
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