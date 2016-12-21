Депутат: Культура не позволит кыргызстанцам пить самопальную водку

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента депутат Екметгул Байбакпаев высказал мнение, что культура не позволит кыргызстанцам пить самопальную водку.

Отметим, депутаты обсуждают проект закона об исключении нормы о минимальном объеме производства алкогольной продукции. Согласно действующему законодательству, установлена норма по выпуску водки в количестве не менее 50,0 тыс. дал в течение двенадцати месяцев со дня получения лицензии с уплатой акцизного налога.

Депутат считает, что нужно поддержать данные поправки, так как они позволят развить конкурентоспособность производителей алкогольной продукции.

"Если будет конкуренция, то и производство будет расти. Коллеги опасаются, что если уберем эти нормы, начнут продавать самопальную водку и мы вернемся в 1990-е годы. Я уверяю, рост культуры народа не позволит этого. Кыргызстанцы не станут пить самопальную водку", - уверен депутат.

Байбакпаев также поинтересовался объемами производства алкогольной продукции у представителя Государственной налоговой службы.

Представитель ГНС ответил, что производство водки за последние три года резко сократилось.

"По данным 2014 года, в республике выпустили водки на 1,5 млн дал, в 2015-м - 845 млн дал, за 11 месяцев 2016 года - 644 млн дал", - сказал чиновник.