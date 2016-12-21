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Депутат: Культура не позволит кыргызстанцам пить самопальную водку

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента депутат Екметгул Байбакпаев высказал мнение, что культура не позволит кыргызстанцам пить самопальную водку.

Отметим, депутаты обсуждают проект закона об исключении нормы о минимальном объеме производства алкогольной продукции. Согласно действующему законодательству, установлена норма по выпуску водки в количестве не менее 50,0 тыс. дал в течение двенадцати месяцев со дня получения лицензии с уплатой акцизного налога.

Депутат считает, что нужно поддержать данные поправки, так как они позволят развить конкурентоспособность производителей алкогольной продукции.

"Если будет конкуренция, то и производство будет расти. Коллеги опасаются, что если уберем эти нормы, начнут продавать самопальную водку и мы вернемся в 1990-е годы. Я уверяю, рост культуры народа не позволит этого. Кыргызстанцы не станут пить самопальную водку", - уверен депутат.

Байбакпаев также поинтересовался объемами производства алкогольной продукции у представителя Государственной налоговой службы.

Представитель ГНС ответил, что производство водки за последние три года резко сократилось.

"По данным 2014 года, в республике выпустили водки на 1,5 млн дал, в 2015-м - 845 млн дал, за 11 месяцев 2016 года - 644 млн дал", - сказал чиновник.

URL: http://www.vb.kg/352505
Теги:
алкоголь, Екметкул Байбакпаев
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Комментарии
MaX asdf
22.12.2016, 00:52
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Комментариев: 851

Культура и распитие водки - вещи прямо противоположные. Еще один баран из парламента. Лучше бы сидел и молчал.

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