$ 69.36 - 69.49
€ 72.24 - 72.70

Новогодние шуточки Текебаева и К. Отрицание очевидного

1867  4
Эркин Суротчуев

Такими темпами, как текебаевцы, можно договориться до того, что придется отрицать даже факт существования Кыргызстана. Если атамекеновцы ставят под сомнение легитимность антикоррупционной службы ГКНБ, то каким может быть их следующее заявление? Останется оспорить только государственность и полномочия силовых структур бороться с мародерами, аферистами и прочими криминальными элементами. Это и есть торжество демократии?

Весьма странные ценности преобладают в головах у либеральной публики. Они считают, что имеют право отыметь государство, и при этом уверены, что оппозиционность дает им индульгенцию от всех дел, которые они натворили. Вопли атамекеновцев на самом деле изрядно поднадоели, и кроме нервозности и интриг эта партия в политику уже давно ничего полезного не привносит.

Политическое объединение, которое не преодолело положенный барьер ни в одном городе Кыргызстана, чтобы быть представленным в местных кенешах, ведет себя крайне вызывающе. Рейтинг доверия ниже 4% по стране говорит о многом. Хотя бы о том, что нет у них положительного повода для того, чтобы попасть на ленты информационных агентств. Остается постоянно напоминать о себе скандалами. "Жертва обстоятельств" - на закате политической карьеры выглядеть так убого, наверное, неприятно. Но дороги назад у Текебаева нет.

Даже если ему удастся избежать ответственности за мародерство и попытку отжать MegaCom в связке с Максимом Бакиевым, кем господин Текебаев войдет в историю? Исключительно отрицательным персонажем государственного уровня.

Негоже навешивать ярлыки. Но мародерство и аферы с сыном беглого президента - самая обсуждаемая в народе тема. Назовите фамилию "Текебаев" - и первый встречный выстроит ассоциативный ряд из слов с ярко выраженным негативным оттенком.

Какие только легенды не придумывал Текебаев, чтобы поддерживать к себе некий интерес. Киллер за ним даже в Венецию гонялся, безрезультатно. Конституцию главный атамекеновец так припрятал, что найти ее до сих пор не могут. Поэтому подозрения в подмене Основного закона в угоду внешних игроков по-прежнему актуальны.

Именно поэтому к господину Текебаеву и его товарищам по партии нужно относиться с определенной долей снисходительности. Их выходки рано или поздно закончатся. "Ата Мекен" доживает последние месяцы благодаря собственным поступкам. И уголовные дела, возбужденные на них, рано или поздно будут доведены до логического конца.

URL: http://www.vb.kg/352507
Теги:
Ата Мекен, мародерство, Омурбек Текебаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Султан Эрмекбеков
21.12.2016, 13:08
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 20

Может Текебаеву за счёт государства психиатра подогнать? Человек явно не в себе.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
izat nuraliev
21.12.2016, 13:13
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 15

Верно сказано, что назови имя Текебаев и в народе выстроится ряд мнений с отрицатальной стороны.  Как то раньше, когда Акаево - Бакиевская власть беспредельничала, Текебаев был обществу хоть как то полезен, нужен был наглый и бессовестный торпеда, который не смотря ни на что будет переть и переть. Все таки народ его поддерживал так как нудно было выбирать меньщее зло против кровавых режимов! 

Но Текебаев не понимал этого и думал, что народ его любит и поддерживает априори. Но сейчас, когда в Кыргызстане демократия, беспредельная свобода слова. Текебаев с отсутствием КПД для страны и государтсва, со своим марадерским имиджем так и не понял что уже сам превратился большим злом для  для общества. Его ставит в тупик один вопрос: Что ты сделал для общества созидательного за 25 лет депутатства?!  Ответа нет ни от него, ни от его малочисленных единомышленников...

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Марина Новосибирова
21.12.2016, 13:15
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 45
Минусов: 20
Комментариев: 113

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Бекзат Асаналиев
21.12.2016, 14:33
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 7
Комментариев: 20

иногда складывается ощущение, что сам Текебаев просто не в курсе как обстоят его дела. словно его прихлебатели и тролли, поющие дифирамбы в соцсетях, докладывают ему что все исключительно прекрасно, и все его обожают, и за ним хоть на край света. на деле же, сколько общаюсь с людьми, еще ни один положительно не отозвался.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  