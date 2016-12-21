Новогодние шуточки Текебаева и К. Отрицание очевидного

Такими темпами, как текебаевцы, можно договориться до того, что придется отрицать даже факт существования Кыргызстана. Если атамекеновцы ставят под сомнение легитимность антикоррупционной службы ГКНБ, то каким может быть их следующее заявление? Останется оспорить только государственность и полномочия силовых структур бороться с мародерами, аферистами и прочими криминальными элементами. Это и есть торжество демократии?

Весьма странные ценности преобладают в головах у либеральной публики. Они считают, что имеют право отыметь государство, и при этом уверены, что оппозиционность дает им индульгенцию от всех дел, которые они натворили. Вопли атамекеновцев на самом деле изрядно поднадоели, и кроме нервозности и интриг эта партия в политику уже давно ничего полезного не привносит.

Политическое объединение, которое не преодолело положенный барьер ни в одном городе Кыргызстана, чтобы быть представленным в местных кенешах, ведет себя крайне вызывающе. Рейтинг доверия ниже 4% по стране говорит о многом. Хотя бы о том, что нет у них положительного повода для того, чтобы попасть на ленты информационных агентств. Остается постоянно напоминать о себе скандалами. "Жертва обстоятельств" - на закате политической карьеры выглядеть так убого, наверное, неприятно. Но дороги назад у Текебаева нет.

Даже если ему удастся избежать ответственности за мародерство и попытку отжать MegaCom в связке с Максимом Бакиевым, кем господин Текебаев войдет в историю? Исключительно отрицательным персонажем государственного уровня.

Негоже навешивать ярлыки. Но мародерство и аферы с сыном беглого президента - самая обсуждаемая в народе тема. Назовите фамилию "Текебаев" - и первый встречный выстроит ассоциативный ряд из слов с ярко выраженным негативным оттенком.

Какие только легенды не придумывал Текебаев, чтобы поддерживать к себе некий интерес. Киллер за ним даже в Венецию гонялся, безрезультатно. Конституцию главный атамекеновец так припрятал, что найти ее до сих пор не могут. Поэтому подозрения в подмене Основного закона в угоду внешних игроков по-прежнему актуальны.

Именно поэтому к господину Текебаеву и его товарищам по партии нужно относиться с определенной долей снисходительности. Их выходки рано или поздно закончатся. "Ата Мекен" доживает последние месяцы благодаря собственным поступкам. И уголовные дела, возбужденные на них, рано или поздно будут доведены до логического конца.