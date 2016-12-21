Названа экзопланета с облаками и растениями

Астроном Гиллем Англада-Эскуде, попавший в составленный журналом Nature список десяти ученых, которые сыграли самую заметную роль в науке в 2016 году, назвал экзоппланету, где, по его мнению, есть лед, облака и растения. Об этом специалист рассказал в интервью испанской государственной Службе научных новостей и информации.

"Я представляю себе Proxima b похожей на Марс, но с большим количеством льда, облаков и необычной растительностью", - сообщил ученый об обнаруженной им ближайшей к Солнечной системе экзопланете. За ее открытие он и был включен в рейтинг Nature. Астроном не исключил, что поверхность Proxima b может быть покрыта океаном.

Англада-Эскуде отметил, что положительно относится к идее отправки зонда к открытой им планете.

Об обнаружении Proxima b стало известно 24 августа 2016 года. Вокруг материнской звезды экзопланета вращается по почти круговой орбите на расстоянии 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). Год на Proxima b длится 11,2 суток. Небесное тело примерно в 1,3 раза тяжелее Земли, а средняя температура его поверхности близка к нулю градусов Цельсия.