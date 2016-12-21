Курсан Асанов: МВД ждет финансирования на реализацию "Безопасного города"

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что правительство приступит в ближайшее время к реализации проекта "Безопасный город" в Бишкеке.

"Суды закончены. Мы сейчас ждем выделения средств из бюджета города на установку и приобретение видеокамер. Принимаются все меры, чтобы ускорить процесс. Планируем реализовать проект совместно с мэрией. Сейчас установлена только одна камера в Сокулуке", - сказал замминистра.

Депутат Наталья Никитенко раскритиковала правительство за слабую работу по запуску проекта.

"Вы говорите, что деньги выделят. Но эти средства не заложены в бюджете - ни городском, ни республиканском", - возмутилась депутат.

Она добавила, что пока не запустят проект, не будут созданы условия для предотвращения аварий на дорогах.