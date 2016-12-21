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Рассмотрены поправки в Закон "О наружном видеонаблюдении"

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ВБ

Сегодня, 21 декабря, во втором чтении рассмотрели проект Закона "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

На сегодняшний день Законом Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" нормативно урегулирован вопрос об установлении систем наружного видеонаблюдения (далее - СНВН) в местах, открытых для общественного доступа, на зданиях, сооружениях и прочих предприятиях, занимающихся промышленной, сельскохозяйственной и другой производственной либо предпринимательской деятельностью, на жилых, общественных, административных, многофункциональных непроизводственных зданиях и автомобильных стоянках, кооперативных гаражах, расположенных на территории городов Бишкек и Ош.

Вместе с тем, прежде чем приступать к установке системы наружного видеонаблюдения и использовать ее для получения доказательств совершения неправомерных действий, собственнику объекта необходимо согласовать с уполномоченным государственным органом.

При этом технические требования, предъявляемые к СНВН должны определяться правительством Кыргызской Республики, так как в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" установленные технические параметры будут обязательны для исполнения всеми субъектами, в обязанность которых входит установка СНВН. Тем самым данные технические требования (параметры) будут обладать всеми характеристиками нормативного правового акта.

В связи с указанным Министерство внутренних дел подготовило данный законопроект в целях реализации Закона Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" в части определения правительством Кыргызской Республики технических требований к СНВН. Законопроект направлен на голосование во втором чтении.

URL: http://www.vb.kg/352512
Теги:
законопроект, парламент
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Комментарии
MaX asdf
22.12.2016, 00:58
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То есть теперь нельзя будет просто самому поставить камеры, а нужно будет идти к какому-то чиновнику для согласования. А чинуша этот скажет - "нет, твои камеры не годятся, иди купи вот в этом магазине и только там". А магазин этот либо его родственника, либо процент ему платит.

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