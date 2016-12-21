Рассмотрены поправки в Закон "О наружном видеонаблюдении"

Сегодня, 21 декабря, во втором чтении рассмотрели проект Закона "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

На сегодняшний день Законом Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" нормативно урегулирован вопрос об установлении систем наружного видеонаблюдения (далее - СНВН) в местах, открытых для общественного доступа, на зданиях, сооружениях и прочих предприятиях, занимающихся промышленной, сельскохозяйственной и другой производственной либо предпринимательской деятельностью, на жилых, общественных, административных, многофункциональных непроизводственных зданиях и автомобильных стоянках, кооперативных гаражах, расположенных на территории городов Бишкек и Ош.

Вместе с тем, прежде чем приступать к установке системы наружного видеонаблюдения и использовать ее для получения доказательств совершения неправомерных действий, собственнику объекта необходимо согласовать с уполномоченным государственным органом.

При этом технические требования, предъявляемые к СНВН должны определяться правительством Кыргызской Республики, так как в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" установленные технические параметры будут обязательны для исполнения всеми субъектами, в обязанность которых входит установка СНВН. Тем самым данные технические требования (параметры) будут обладать всеми характеристиками нормативного правового акта.

В связи с указанным Министерство внутренних дел подготовило данный законопроект в целях реализации Закона Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" в части определения правительством Кыргызской Республики технических требований к СНВН. Законопроект направлен на голосование во втором чтении.