Пограничники задержали находившегося в розыске кыргызстанца

20 декабря на контрольно-пропускном пункте "Чалдыбар-автодорожный" пограничники задержали кыргызстанца, который пытался въехать в Кыргызстан из Казахстана без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По их данным, 29-летний кыргызстанец предложил вознаграждение пограничнику за оказание содействия для въезда в КР.

"Пограничники пресекли незаконные действия кыргызстанца. Нарушитель госграницы был задержан и в ходе опроса выяснилось, что он выехал из Казахстана по паспорту, но так как он разыскивался правоохранительными органами КР, то на выходе из казахстанского пункта пропуска передал свой документ супруге и надеялся въехать в Кыргызстан без документов. Позже жена, ожидавшая своего супруга недалеко от КПП "Чалдыбар-автодорожный", принесла паспорт задержанного. Оказалось, что он находился в розыске с 2015 года и возвращался из России в Кыргызстан через Казахстан. После оформления соответствующих документов кыргызстанец был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР", - сообщили в ведомстве.