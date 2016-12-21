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Пограничники задержали находившегося в розыске кыргызстанца

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Аида Джумашева

20 декабря на контрольно-пропускном пункте "Чалдыбар-автодорожный" пограничники задержали кыргызстанца, который пытался въехать в Кыргызстан из Казахстана без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По их данным, 29-летний кыргызстанец предложил вознаграждение пограничнику за оказание содействия для въезда в КР.

"Пограничники пресекли незаконные действия кыргызстанца. Нарушитель госграницы был задержан и в ходе опроса выяснилось, что он выехал из Казахстана по паспорту, но так как он разыскивался правоохранительными органами КР, то на выходе из казахстанского пункта пропуска передал свой документ супруге и надеялся въехать в Кыргызстан без документов. Позже жена, ожидавшая своего супруга недалеко от КПП "Чалдыбар-автодорожный", принесла паспорт задержанного. Оказалось, что он находился в розыске с 2015 года и возвращался из России в Кыргызстан через Казахстан. После оформления соответствующих документов кыргызстанец был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР", - сообщили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/352513
Теги:
Погранслужба, розыск
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