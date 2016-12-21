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Депутаты предлагают поощрять сотрудников УПМ за штраф пьяных водителей

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента депутаты обсуждают проект закона об ужесточении наказания за нарушение правил безопасности движения в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, в результате которого произошло ДТП, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смертельный исход.

По словам инициатора проекта закона депутата Акылбека Жапарова, согласно поправкам, за повторное управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предлагается предусмотреть уголовную ответственность, и помимо основного наказания в виде привлечения к общественным работам сроком на сто часов с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет, также предлагается конфисковать авто, которым управлял водитель.

Депутат Торобай Зулпукаров предложил прописать нормы, согласно которым предусматривается поощрение для сотрудников патрульной милиции, задержавших пьяных водителей.

"25% от штрафа за вождение в нетрезвом состоянии нужно отдать сотрудникам", - считает депутат.

URL: http://www.vb.kg/352515
Теги:
Акылбек Жапаров, ДТП
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