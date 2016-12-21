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Жителей Манхэттена будут учить игре на комузе

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Айдана Абдуваитова

В марте 2017 года в Нью-Йорке стартует образовательная программа по изучению кыргызской культуры. Об этом сообщили в кыргызско-американском фонде.

В курс войдут программы по интенсивному изучению кыргызского музыкального исполнительского искусства и наследия, студентов также обучат игре на комузе.

Первый курс в Манхэттене и Бруклине начнется в весеннем семестре в марте и продлится до июля. Занятия будут вести музыканты и опытные педагоги из Кыргызстана Алымкан Сыдыкова, Перизат Копобаева, Эльвира Абдилова и другие.

Организаторы курса рассказали, что после обучения студенты смогут выступать на кыргызско-американских концертах.

Отметим, сообщество кыргызстанцев в США популяризует кыргызскую народную музыку в местной культуре. Так, пианист Азамат Сыдыков часто включает в свой репертуар народную музыку и создает кавер-версии.

URL: http://www.vb.kg/352516
Теги:
соотечественники, США
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