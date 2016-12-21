Сегодня: авария на ГЭС, опять фальшивомонетчики, самый короткий день в году

Авария на Токтогульской ГЭС. СМИ сообщили об экстренном отключении одного из агрегатов в результате повреждения кабельной линии. Насколько серьезна поломка и как это может отразиться на энергетической безопасности страны, пока неясно. Государственные органы не комментируют сложившуюся ситуацию.

По данным, просочившимся в прессу, вышел из строя тот же агрегат, который уже ломался в декабре 2015 года. Тогда для устранения последствий аварии и поддержания работоспособности станции на ГЭС приезжали специалисты из России. По данным источников, та же группа энергетиков прибыла в экстренном порядке в Кыргызстан для устранения возникших неполадок.

Проект "Безопасный город" будет реализован. МВД ждет финансирования, чтобы приступить к установке камер. Об этом сообщил депутатам заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. Милицейский чиновник заверил, что никто не намерен затягивать вопрос, и силовое ведомство готово к тому, чтобы реализовать проект совместно с мэрией Бишкека.

При этом остается нерешенным вопрос со штатной численностью инспекторов дорожного движения. Решение вопроса осложнено слиянием ДПС с патрульной милицией. После установки камер в столице штрафы с водителей будет собирать автоматизированная компьютерная система, а вот чем будут заниматься постовые и в каком статусе они будут пребывать на улицах Бишкека, пока непонятно.

Разоблачена очередная группа фальшивомонетчиков. Банду взяли в Баткенской области при попытке сбыта поддельных купюр достоинством в $100. Всего у подозреваемых было изъято 50 банкнот на общую сумму в 5 тыс. долларов США.

По выявленному факту назначены экспертизы. Задержанные водворены в следственный изолятор. По заключению специалистов, серии и номера на поддельных банкнотах выполнены электрографическим способом. Расследование проводит ОВД Баткенского района.

На центральной площади Ала-Тоо запрещена парковка автомобилей. Мера действует по приказу руководства ГУВД Бишкека и распространяется на время новогодних праздников. В дни народных гуляний и массовых мероприятий будет уделяться особое внимание обеспечению безопасности горожан и гостей столицы.

Кроме того, все силовые структуры Кыргызстана традиционно перед большими праздниками приводятся в состояние повышенной готовности. Личный состав ориентирован на пресечение противоправных действий и проведение комплексных антитеррористических мероприятий. Под усиленной охраной будут находиться места массового скопления граждан и стратегические объекты.

Самый короткий день в году. 21 декабря - наименьшая продолжительность светлого времени суток в северном полушарии. Завтра на несколько секунд солнце будет заходить позже. К Новому году день станет длиннее уже на 6 минут.

Наступает астрономическая весна. Холода еще не отступили, но светлое время суток увеличивается. В языческие времена в этот день было принято гадать и просить о хорошем урожае на будущее лето.

Новый год встретим со снегом. По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в Кыргызстане будет переменчивой. Уже завтра ожидаются снегопады, также осадки пройдут непосредственно перед Новым годом. В Гидрометцентре уверенно говорят, что погодные условия будут в полной мере соответствовать предпраздничному настроению.

В предновогодние дни в республике ожидаются заморозки до -15 градусов. Но к 29 декабря потеплеет и дневная температура будет колебаться около нулевой отметки. Синоптики обещают на праздник снег и весьма комфортные погодные условия.