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Заплати налоги и НЕ спи спокойно. Предприниматели против Налогового кодекса

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Алексей Тимаев

На общественное обсуждение 6 декабря была вынесена новая редакция Налогового кодекса. О новых правилах ведения бизнеса предприниматели узнали лишь на следующий день.

По словам президента Ассоциации рынков и бизнеса Сергея Пономарева, коммерсанты считают, что в новом законе есть несостыковки и противоречия как в содержательной, так и в процедурной части, имеется очень много спорных вопросов.

"На обсуждение нового закона предпринимателям дан всего месяц, который закончится 5 января 2017-го. Времени осталось всего ничего. Работать над действующей редакцией Налогового кодекса мы начали в конце 2007 года, и только примерно через год удалось прийти к общему знаменателю между государством и бизнесом по поводу нового Налогового кодекса. Был соблюден баланс интересов", - рассказывает Пономарев.

Новая редакция Налогового кодекса, продолжил руководитель ассоциации, предполагает отмену предпринимательства на основе выдачи добровольного патента и перевод деятельности физических лиц на бухгалтерский учет.

"Под эту статью в основном подпадут предприниматели, занимающиеся экспортом и импортом (швейники, реэкспортеры). А это "армия" из трехсот тысяч человек. В условиях кризиса, когда бизнес просит о помощи государство, оно в ответ ликвидирует патентную систему, вы переходите на бухгалтерский учет. А где же взять столько бухгалтеров, по-моему, такое количество специалистов еще не родилось в этой стране. Любой здравомыслящий человек понимает, что подобные нововведения должны проходить поэтапно", - поделился мнением Пономарев.

В свою очередь высказала возмущение и президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

"Перед тем как предлагать новую редакцию Налогового кодекса, необходимо было обсудить ее с бизнес-сообществом. В разработке нового закона предприниматели участие не принимали. Во-первых, еще не утверждены концепция развития фискальной политики и национальная стратегия развития Кыргызстана. А у нас уже готовы ввести новый налоговый кодекс, который пойдет вразрез с развитием страны. Предпринимателей не привлекали к разработке Налогового кодекса. Хотя представители бизнес-сообщества были включены в межведомственную рабочую группу. Мы должны были участвовать и вносить свои предложения, но нас ни разу не позвали на заседание", - пожаловалась Ускенбаева.

URL: http://www.vb.kg/352522
Теги:
бизнес, Сергей Пономарев
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