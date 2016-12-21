МВД совместно с ГРС запустит единую базу владельцев водительских прав

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что в следующем году МВД совместно с Государственной регистрационной службой создадут единую базу владельцев водительских удостоверений.

На заседании в ходе обсуждения проекта закона об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом состоянии депутаты выразили опасения, что предлагаемые поправки о лишении прав нетрезвых водителей, которые попали в ДТП, не будут работать, так как нарушители могут купить вторые права.

Асанов ответил, что единой базы о владельцах водительских прав сегодня нет.

"Но принимаются все меры, чтобы ее создать", - сказал чиновник.