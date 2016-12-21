Паралимпийцы передали 200 тысяч сомов детям, больным раком

Паралимпийская сборная Кыргызстана по пауэрлифтингу передала 200 тыс. сомов детскому отделению Национального центра онкологии.

Средства были выделены спортсменами и тренерами из вознаграждения, полученного за участие в XV Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые прошли с 7 по 18 сентября.

Напомним, кыргызстанцы Эсен Калиев и Жыргалбек Оросбаев заняли призовые 5-е и 6-е места в своих весовых категориях.

Во время вручения сертификата в детском отделении НЦО главный тренер сборной по пауэрлифтингу Аднан Джабраилов рассказал, что после возвращения из Бразилии они обсудили со спортсменами и специалистами, кому смогли бы помочь, передав денежные средства.

"Детскому отделению Национального центра онкологии нужно оборудование для лечения пациентов, поэтому решили передать деньги на эти нужды", - пояснил он.

"Нам выпала честь выступить на XV Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро, и мы заняли призовые места. Получив награду, решили помочь ребятам из детского отделения НЦО. Думаю, это будет правильно", - поделился тяжелоатлет-паралимпиец Жыргалбек Оросбаев.

По словам заведующей детским отделением НЦО Гульнары Джунушалиевой, деньги пойдут на закупку оборудования для химиотерапии и пересадки костного мозга.