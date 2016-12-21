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Акиму Жайылского района Чуйской области объявлен строгий выговор

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ВБ

Сегодня, 21 декабря, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому главе государственной администрации (акиму) Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву объявлен строгий выговор. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства.

Данное решение принято в связи с тем, что в работе главы государственной администрации Турусбека Ногоева были выявлены недостатки в части проведения мониторинга общественно-политической ситуации в районе, координации работ правоохранительных органов, территориальных подразделений министерств и административных ведомств. Кроме того, Турусбек Ногоев проявил пассивность в работе с населением.

URL: http://www.vb.kg/352525
Теги:
правительство
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