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КР с официальным визитом посетит президент Исламской Республики Иран

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ВБ

По приглашению президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева завтра, 22 декабря, с двухдневным официальным визитом в Кыргызстан прибывает президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Об этом сообщили в отделе информационной политики Аппарата президента.

В рамках визита президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани и президент Алмазбек Атамбаев обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По завершении переговоров президент Алмазбек Атамбаев и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани сделают заявление для прессы.

Также запланировано подписание совместных документов.

В рамках своего официального визита в Кыргызскую Республику президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани встретится с премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии бизнес-форума.

URL: http://www.vb.kg/352527
Теги:
визит, президент
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