Алмазбек Атамбаев принял участие в кыргызско-индийском бизнес-форуме

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 21 декабря, в рамках государственного визита в Республику Индия принял участие в кыргызско-индийском бизнес-форуме. Об этом сообщили в отделе информационной политики Аппарата президента.

Глава государства выразил благодарность индийской стороне за радушие и теплый прием.

По словам президента, он хорошо знаком с трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели.

"Я долгое время в политике, дважды занимал пост премьер-министра, находился в оппозиции. Но моя политическая карьера началась, когда я еще был бизнесменом. На заре независимости страны я был одним из первых, кто открыл в Кыргызстане частный бизнес. Я испытал все сложности, с которыми сталкиваются предприниматели", - сказал глава государства.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что все эти годы мечтал создать все условия для развития бизнеса в стране.

"Я стремился к тому, чтобы бизнесмены в Кыргызстане чувствовали себя не теми, которых все время проверяют и требуют взятку, а людьми, про которых скажут, что они кормят страну", - сказал он.

По словам Алмазбека Атамбаева, в зарубежной и отечественной прессе писали, что референдум по изменению Конституции проводится для продления полномочий президента.

Если бы я этого хотел, я бы добился того, чтобы президент в Кыргызстане мог избираться бесконечное количество раз. По данным института Гэллопа, президента поддерживает 80% населения. Но несмотря на это, я хочу, чтобы в Кыргызстане и Центральной Азии был создан прецедент, когда полномочия президента передаются мирным путем", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что бизнес в стране не должен зависеть от того, кто находится у власти. Он рассказал о реформе правоохранительных органов, отметив, что предпринимателей будет проверять только налоговая служба.

"Я думаю, у нас в стране будет самый защищенный бизнес в регионе, и не только в регионе. Моя мечта, чтобы бизнес был так же защищен, как в Европе", - сказал Алмазбек Атамбаев. Он сообщил, что в этом году впервые выделены около 10 млрд сомов для развития малого, среднего бизнеса под 4-5%. Уже есть договоренность с еще одной страной об открытии фонда в КР для поддержки бизнеса.

Глава государства отметил, что ключ к многомиллионному рынку стран ЕАЭС и Европейского союза находится в Кыргызстане. Он призвал индийских предпринимателей вкладывать инвестиции в Кыргызскую Республику. Алмазбек Атамбаев поручил Министерству иностранных дел и Аппарату президента рассмотреть возможность упрощения процедур получения визы гражданами Индии.