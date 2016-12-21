Генштаб: Ремонт отопления домов в части Кой-Таша планируется в 2017 году

В редакцию "ВБ" пришла "народная новость" о том, что в военном городке войсковой части 73809, расположенной возле села Кой-Таш, более 10 лет отсутствует отопление в домах военнослужащих.

В обращении читательницы по имени Чинара указывалось, что отопления в жилье военных нет даже при наличии функционирующей котельной части, которая отапливает только 4-этажную казарму, где проживают солдаты срочной службы и штаб части, где сидит командование. "Тоннами завозится "качественный" уголь в котельную части, но 11 домов, где военнослужащие и их семьи проживают, зимой сидят без тепла. Топка печей в 2-х, 3-этажных домах (кирпичных и деревянных) невозможна. В уставе написано: "Терпеть все тяготы воинской службы", но при чем тут дети? Греют дома в основном обогревателями, в каждой комнате минимум по 2 штуки. Единственный трансформатор не выдерживает нагрузки. Свет постоянно отключается. Не буду говорить о других элементарных условиях военного городка", - сообщила Чинара.

Редакция обратилась в пресс-службу главного военного ведомства за комментарием по данному вопросу. В Генштабе ответили следующее:

"Отопление в жилой зоне военного городка войсковой части 73809 было отключено в 2005 году. С того времени жилая зона не отапливается. Жители домов сами отапливают свои помещения с помощью обогревателей. В текущем году проведено изучение проблемных вопросов, связанных с отоплением в военном городке. Требуется провести ремонт отопительной системы в 10 домах. В 2017 году на эти цели, включая внутренние помещения, заложено 39 млн сомов и 2 млн сомов на проектирование работ. Ремонт отопительной системы в военном городке войсковой части 73809 планируется начать в марте 2017 года", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, ранее в этой части был установлен электрический котел. Однако из-за того, что отапливаться таким образом дорого, жильцы отказались от такого вида зимнего обогрева своих квартир.

По некоторым данным, ремонт отопления был запланирован, но связи с проведением учений, деньги ушли не на социальные нужды военнослужащих.