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Ленинская администрация провела очередной рейд на Ошском рынке

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ВБ

Администрацией мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району совместно с сотрудниками УВД района 20 декабря 2016 года с 02.00 до 06.00 часов проведен очередной рейд по выявлению незаконной стихийной торговли мясной продукцией на Ошском рынке.

В ходе рейда были проверены все реализаторы мясной продукции. При проверке санитарных нарушений незаконной реализации некачественной мясной продукции зафиксировано не было. У всех реализаторов были в наличии все соответствующие разрешительные документы на поставку и реализацию мясных изделий.

В лаборатории, расположенной на территории ЗАО "Акиф", проходит проверка всей мясной продукции, поступающей на прилавки рынка. В случае выявления некачественной продукции она уничтожается фитосанитарной службой путем утилизации. Также со всеми работника ЗАО "Акиф" была проведена разъяснительная работа и взяты гарантийные письма о недопущении нарушения санитарных норм при реализации.

Кроме этого, сотрудники УВД опросили всех работников ЗАО "Акиф". В ходе беседы было установлено, что после выхода специального репортажа сотрудниками и работниками ЗАО "Акиф" не было замечено ни одного случая поставки мяса павших животных. Со всех работников взяты объяснительные о недопущении незаконной реализации, а также все были предупреждены об ответственности согласно Законодательству КР.

Руководство ЗАО "Акиф" в свою очередь гарантирует, что в случае выявления незаконной поставки или реализации некачественных мясных продуктов будет сообщать в правоохранительные органы и в органы местного самоуправления.

URL: http://www.vb.kg/352531
Теги:
мэрия, рейд
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