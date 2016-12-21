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Bishkek Park приглашает на мини-чемпионат по латиноамериканским танцам

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24 декабря в ТРЦ Bishkek Park пройдет главное событие в мире социальных танцев Бишкека – кубок Bishkek Park по латино-американским танцам. В чемпионате примут участие ведущие школы Бишкека по социальным танцам - Rio, Coda, Latino Hall, Hustle KG, Альянс.

На турнире, как обещают организаторы - Bishkek Park и школа социальных танцев Rio - соберутся лучшие танцоры, которые покажут мастерство в бачате, сальсе и кизомбо.

Кроме того, запланирована насыщенная и интересная программа: одно танцевальное действие будет перетекать в другое - три самостоятельных турнира, шоу гостей, показательные выступления профессиональных пар, а также мастер-классы для зрителей.

Почувствуйте атмосферу подлинного праздника танца!

Отметим, партнерами мероприятия являются магазины Neko, Candy, кафе "Шоколад" и город развлечений Fun City.

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/352533
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