Бишкек купит новые троллейбусы. Парламент одобрил получение кредита ЕБРР

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение новых троллейбусов для Бишкека.

Столица получит 8 миллионов 424 тысячи евро, на которые планируется закупить 50 новых троллейбусов. Все машины должны сразу выйти на линии, чтобы улучшить работу муниципального транспорта. Также в мэрии предполагают открыть новые маршруты.

Напомним, что в 2017 году муниципалитет планирует существенно сократить количество маршруток в центральной части столицы. На смену им должен прийти общественный транспорт большой вместимости.