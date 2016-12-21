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Бишкек купит новые троллейбусы. Парламент одобрил получение кредита ЕБРР

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Кирилл Степанюк

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение новых троллейбусов для Бишкека.

Столица получит 8 миллионов 424 тысячи евро, на которые планируется закупить 50 новых троллейбусов. Все машины должны сразу выйти на линии, чтобы улучшить работу муниципального транспорта. Также в мэрии предполагают открыть новые маршруты.

Напомним, что в 2017 году муниципалитет планирует существенно сократить количество маршруток в центральной части столицы. На смену им должен прийти общественный транспорт большой вместимости.

URL: http://www.vb.kg/352538
Теги:
парламент, транспорт, Бишкек
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Комментарии
Михаил Козьмин
21.12.2016, 18:43
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Комментариев: 188

... ждемсссс ... давно ждемссс!

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MaX asdf
22.12.2016, 01:05
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При этом заявляли, что спишут 20 старых троллейбусов. То есть добавится всего 30 штук.

Кстати, а что там с проектом, Кулматова кажется, по которому предлагалось владельцам маршруток закупать большие автобусы? Или что мэр сменился и проект забросили? Единственный был реальный проект, как избавиться от мелких скотовозок.

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нина горобец
22.12.2016, 11:04

может быть сразу стоит рассмотреть вопрос и о закупке запчастей к этим новым троллейбусам? 

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