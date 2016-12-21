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Кыргызстан и Иран будут сотрудничать в сфере социальной защиты

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Глеб Куренев

Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова встретилась с послом Ирана Али Моджтаба Рузбехани.

Как сообщает ведомство, встреча приурочена к визиту президента Ирана Хасана Рухани в Кыргызстан.

Стороны обсудили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере социальной защиты между министерствами двух государств.

"В рамках реализации меморандума основные акценты будут направлены на социальную поддержку семьи и детей, трудящихся и пожилых граждан, также по обмену опытом в развитии социальных услуг для безработных, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила министр Исакунова.

Посол Ирана сообщил: "Мы хотим взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество и готовы поддержать предложения по обмену опытом по тем направлениям, которые заложены в меморандуме".

URL: http://www.vb.kg/352539
Теги:
Иран, Минтруда, Министерство социального развития
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