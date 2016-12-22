Политолог: В политическом плане 2016 год стал для Кыргызстана хорошим

"Плюсов в политическом плане в 2016 году для Кыргызстана было намного больше, чем минусов, поэтому можно сказать, что этот год стал хорошим для Кыргызстана", -таким мнением поделился политолог Марат Казакпаев относительно политических итогов за 2016 года для КР.

"Главным событием года и декабря стал референдум. На самом деле в Конституции страны были необходимы изменения, особенно в сфере политического управления и разделения власти. Поэтому, я считаю, что замысел хороший, теперь его надо претворять со следующего года", - считает политолог.

Состоявшийся референдум, по мнению Казакпаева, дает возможность на развитие судебной реформы и разделение полномочий власти в сторону правительства. "Это вот два основных аспекта изменений в Конституции КР. Президент сам передает полномочия парламенту и правительству. Тем самым мы уходим от коллективной безответственности и непонятной системы", - добавил он.

Казакпаев также отмечает, что по Конституции в стране вроде бы парламентская система правления, а на самом деле президент принимал все решения сам.

"Президент, понимая это, сам выступил с инициативой отдать большую часть полномочий правительству и парламенту. То есть устойчивость политической системы налицо. И это самое главное политическое достижение уходящего года", - подчеркивает он.

По словам политолога, это и есть тот плюс, который перекрывает все минусы и указывает на то, что Кыргызстан хорошо развивается в политическом плане и страна идет в сторону выборного и чисто парламентского развития.

Другой момент, который отмечает политолог, - это активизация отношений с Узбекистаном, которая происходит, в первую очередь, по инициативе узбекской стороны.

Казакпаев указывает на то, что начало позитивной динамики всё-таки было претворяемым, и это можно было наблюдать после последней встречи с нашим президентом - первый прием на двустороннем уровне в рамках ШОС и Ташкентского саммита 23 июня.

"И вот теперь новый президент Узбекистана взял твердый курс на развитие, активизацию и вывод из стагнации наших двусторонних отношений. Здесь, как мне кажется очень большие намерения и основной вопрос - делимитация границы. В этом вопросе узбекская сторона идет навстречу как никогда, идут откровенные и открытые переговоры по всем 58 участкам границы. И тут нужно отметить роль кыргызско-узбекской межправкомиссии, которая определит торгово-экономическое сотрудничество", - говорит он.

Позитивы налицо, говорит политолог. А вот к проблемам Казакпаев отнес вопрос адаптации Кыргызстана к ЕАЭС.

"Если наш товар с трудом проходит границу и есть такие проблемы, это, конечно, задача, которую надо решить в начале 2017 года правительству КР. Главное заключается в том, чтобы наши предприятия, предприниматели и хозяйствующие субъекты спокойно могли экспортировать кыргызскую продукцию на рынки ЕАЭС. И это вот основная проблема", - отмечает политолог.

В заключение он еще раз отметил, что такие события являются позитивным для Кыргызстана в уходящем году.

"Мы добились устойчивой стабилизации политического процесса. Как было сказано четко президентом КР Атамбаевым, роспуска парламента не будет и каждый выборный орган должен доработать свой срок. И это, на мой взгляд, хорошо, и свидетельствует о том, что мы идем к устойчивости отношений политического процесса", - резюмировал Марат Казакпаев.