Ученые: Запах влияет на поведение ребенка с пяти лет

Запах влияет на поведение ребенка с пятилетнего возраста. Об этом заявили американские ученые, которые провели соответствующее исследование.

В эксперименте приняли участие 140 малышей, возраст которых варьировался от 3 до 11 лет. Каждый участник на протяжении трех секунд ощущал запах розы, рыбы или полное отсутствие аромата.

Далее детям необходимо было выбрать изображение одного и того же человека со счастливым выражением лица и выражением, демонстрирующим отвращение. Потом дети говорили о том, какой запах им понравился.

Ребята младше пяти лет подавляющим большинством выбирали счастливое лицо, не обращая внимание на запах. А на решения детей старшего возраста аромат оказывал определенное влияние. Приятный аромат склонял выбор детей в пользу улыбающегося лица, а неприятный – в пользу лица, демонстрирующего отвращение.

Сейчас ученые выясняют, работает ли такая система на детях, страдающих аутизмом. Если действенность системы будет доказана, ароматы смогут помочь в лечении этого недуга.