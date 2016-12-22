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В Engie не исключают обвала нефтяных цен до $10 за баррель к 2025 году

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Мировая экономика в ближайшие несколько лет может пережить 5 "энергетических цунами , в результате которых цена барреля нефти может рухнуть до $10. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента французской энергетической компании Engie Тьерри Леперка.

По его словам, с годами все большее давление на мировые нефтяные цены будут оказывать снижение стоимости солнечной энергии и водорода, удешевление аккумуляторов, рост числа электромобилей и "умных зданий", отмечает РБК.

"Даже если спрос на нефть будет расти до 2025, то после этого цены могут упасть до $10 (за баррель), если на рынке случится значительный спад спроса", - указал Леперк.

Бывший глава компании Solairedirect (в 2015 году Engie купила ее за 200 млн евро) подчеркнул, что число электромобилей в мире (а равно количество солнечных батарей и емкость аккумуляторов) сейчас меняется по так называемой J-кривой, когда за небольшим спадом следует резкий подъем.

По словам топ-менеджера, выпуск новых моделей электромобилей, способных преодолевать на одной зарядке по 500 км, и увеличение числа зарядных станций приведут к тому, что власти городов начнут запрещать движение автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Вице-президент Engie полагает, что еще до 2025 года стоимость мегаватт-часа "солнечной" электроэнергии в наиболее солнечных места мира может упасть до $10. В результате производство водорода станет не дороже сжижения природного газа. "У нас появится возможность доставлять (потребителям) энергию, произведенную с очень низкими затратами в отдаленных местах", - пояснил Леперк.

Он особо отметил разработку японской компанией Kawasaki Heavy Industries специального танкера для перевозки сжиженного водорода, который планируется доставлять в Японию из Австралии. По словам топ-менеджера, в течение ближайшего десятилетия будут построены "сотни" таких танкеров.

Сама Engie уже к 2018 году планирует потратить 1,5 млрд евро на развитие технологий, связанных с производством водорода, созданием сетей аккумуляторов, обслуживающих целые районы, и строительством экономящих энергию "умных" зданий.

URL: http://www.vb.kg/352550
Теги:
нефть
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