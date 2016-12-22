В Казахстане рухнул истребитель

Истребитель Су-27 Минобороны Казахстана потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Летчик майор А.Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По оценкам врачей, мужчина не пострадал.

Отмечается, что майор Искаков "имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время".

На вооружении у ВВС Казахстана стоят 21 Су-27 и четыре Су-27УБ.