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В Казахстане рухнул истребитель

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Истребитель Су-27 Минобороны Казахстана потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Летчик майор А.Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По оценкам врачей, мужчина не пострадал.

Отмечается, что майор Искаков "имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время".

На вооружении у ВВС Казахстана стоят 21 Су-27 и четыре Су-27УБ.

URL: http://www.vb.kg/352551
Теги:
Казахстан
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