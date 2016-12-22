Итальянский князь Одескальки арестован за выращивание конопли

Наследник старинного рода итальянских аристократов 33-летний Андреа Одескальки (Andrea Odescalchi) арестован за выращивание конопли в родовом замке. Об этом сообщает газета Il Mattino.

Парник с запрещенными растениями был оборудован в одной из комнат фамильного замка. В нем обнаружено 35 кустов метровой высоты. Там же были найдены расфасованные и приготовленные к продаже наркотики. Еще 114 граммов марихуаны и семь граммов гашиша при обыске были найдены в карманах брюк князя.

Одескальки предъявлено обвинение в хранении наркотических веществ с целью сбыта. Его решили поместить под домашний арест.