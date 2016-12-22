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"Казахфильм" организует прокат фильма "28 панфиловцев" в Таджикистане

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В ближайшее время "Казахфильм" планирует начать прокат российско-казахстанского фильма "28 панфиловцев" в Таджикистане. Общие сборы фильма в Казахстане на 19 декабря составили 61,089 млн тенге. А в России, по данным Фонда кино, фильм собрал 344 млн. рублей. об этосм сообщает centrasia.ru.

Напомним, фильм "28 панфиловцев" стал одним из лидеров проката в России и Казахстане. Учитывая неугасающий зрительский интерес, прокат фильма в Казахстане осуществляется до сих пор (премьера состоялась 18 ноября).

Фильм снят студией "28 панфиловцев" при участии Министерства культуры РФ, Министерства культуры и спорта РК и АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова. Картина приобрела статус "народного кино", поскольку значительная часть средств на ее производство была собрана посредством краудфандинга. В сборе денег приняли участие около 35 тысяч человек, собравших более 34,7 миллионов рублей. В целом бюджет фильма составил 150 млн. рублей.

Сборы уже значительно превысили размер производственного бюджета фильма, что является первым значительным успехом совместного российско-казахстанского проекта на военную тематику.

О фильме:

"28 панфиловцев" - это художественный фильм, который рассказывает о знаменитом подвиге бойцов стрелковой роты панфиловской дивизии, преградивших путь немецким танкам к Волоколамскому шоссе в ноябре 1941. История сочетает в себе эстетику античной героики и стиль классической Советской военной киноповести. Это фильм-памятник, подобно военным песням В.Высоцкого, стихам С.Гудзенко, картинам П.Кривоногова и скульптурами Е. Вучетича, призван рассказать о величие духа простого солдата.

Съемки картины проходили на территории обоих государств. Зимние сцены снимались под Санкт-Петербургом и в Иваново. В финальных кадрах показан Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

URL: http://www.vb.kg/352554
Теги:
кино
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