$ 69.36 - 69.49
€ 72.24 - 72.70

Туризм с препятствиями, или Убитая инфраструктура до туробъектов

1634  4
Алексей Тимаев

В Сети появилось видео под названием "Боулинг по-каракольски". Автор показал, какой опасной может быть дорога к заветным склонам горнолыжной базы "Каракол". На узкой дороге гололед и нет бетонных ограждений. Регулярно какой-нибудь автомобиль сносит в кювет. Правда есть и плюсы - на помощь водителям, попавшим в беду, тут же приходят сноубордисты и лыжники. Но в случае ДТП машин скапливается достаточно много в обоих направлениях.

"База есть, дороги нет! Европеец в жизни не поедет больше. Хозяин ни одного сома не вкладывает в дороги до базы. Совок есть вечно совок", - возмущается один из пользователей в комментариях к видео (здесь и далее орфография авторов сохранена).

﻿

Другой утверждает : "Дорога относится не к базе, а к национальному парку, где на въезде с машин по 50 сомей собирают, это они и должны следить за дорогой, хотя бы элементарно песком посыпать".

Третий соглашается: "Вот именно, что мешает элементарно песком посыпать, а денег вы поболее собираете. Но у нас проще свалить что-то на других чем, что-то сделать самим".

Еще один констатирует: "﻿Не успев доехать, уже накатались, в Кыргызстане все дороги по ходу такие".﻿

Горнолыжную базу ежегодно посещают около 17 тысяч туристов. Большинство из них приезжают из Казахстана и России. С каждым годом растет количество туристов, в том числе и кыргызстанцев. Учитывая стоимость проката снаряжения, размещение в гостинице и другие сопутствующие затраты, возникает вопрос: куда уходят эти деньги?

База "Каракол" - не единственный туристический объект, до которого сложно добраться. Буераки, ямы, лужи и овраги придется преодолеть желающим, чтобы добраться до соленого озера. Расстояние от главной дороги до озера - около 13 километров, которая покажется намного длиннее из-за природных препятствий. Чтобы подъехать к самому озеру, придется заплатить 350 сомов за машину плюс 50 или 80 сомов за человека. Чек, естественно, не выдается. Ведется ли учет поступающих денег, кем и куда они направляются - тоже большой вопрос

URL: http://www.vb.kg/352557
Теги:
Каракол, горнолыжный спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
сапар
22.12.2016, 12:14

все это от местных властей и самих жителей..везде они хотят на халяву денег заработать..ставят уже по несколько шлагбаумов лишь бы платили..такое вот бандитское мышление..поголовно у всех..а говорить о том что они должны тогда привести в порядок дороги и тд то это все фигня для них..даже не подумают..и это везде..мышление такое у них..так давайте и мы бишкечане будем с них брать откаты за то что они приезжают к нам..не будем платить за транспорт или свет ..будем говорить что мы местные что мы родились тут..и все такое которое у них вечно на языке..достали эти мырки..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
22.12.2016, 12:38

правду говорят туристы когда уезжают от нас в свои страны, в кыргызстане дороги, зарплата , жкх и конечно кино- говно

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ас
22.12.2016, 14:54

А при чем тут ЖКХ И кино? Туристы успевают ознакомиться с нашим коммунальным хозяйством и кино за время отдыха? Сильно сомневаюсь что это их интересует!

Гражданин

правду говорят туристы когда уезжают от нас в свои страны, в кыргызстане дороги, зарплата , жкх и конечно кино- говно

0
Цитировать
Жалоба модератору
Зёмыч
22.12.2016, 15:19

что-то я не верю "средней" цифре в 17 000 фуфлыжников за зимний сезон.. судите сами: 2 базы "Каприз-Каракол" - вместимость 112 чел, с нашим "скрыпом" до 130чел,  и "Каракол" вместимость 75 чел, со "скрыпом" 100 чел. Всего 2 подъемника и примерно 5-6 популярных трасс спусков, можно конечно еще "другие" найти но надо быть оголтелым!... Пропускная способность 2-х подъемников до 200 чел в час, реальная загруженность всегда ниже, даже на пиковые выходные... по дороге на 2 базы есть неск.домиков, там тоже вроде сдают комнаты, есть какие то прокаты инвентаря, но тогда по-любому или на те же 2 подъемника или пеший подъем (что вообще не захочешь никаких покатушек, кто ходил, тот знает! особенно когда снега больше 50см!). Есть еще номера, комнаты сдающиеся в самом Караколе, ну все равно по самым грубым подсчетам не будет 17 000 за сезон (не более 80 дней, редко когда больше). Как подсчитали я примерно понимаю 200 чел (это вместимость 2-х баз) помножили на 85 дней получили 17000 туристов! ну дык не все же 85 дней там яблоку некуда упасть! далеко не каждый день реально полное заполнение! Прикидываю что за хороший сезон по 4000 туристов на базу и примерно 2-3 тысячи приезжих на покатушки с номеров Каракола. А это 10-11 тыс.челов. 17 000 будет когда на базах будет в среднем в год отдыхать по 6 000 чел, а приезжих с Каракольских гостиниц будет не менее 5000 за сезон! На 2-х базах такие цены, что лыжные палки хороши как подпорки для впечатлительных! Выручают еще по капусте россияне и казахи! а так наверное быстро кирдык бы пришел!.. а дороги там правда пипец!... а хозяева баз вполне могут выделять по 2 лима сом в год и содержать дорогу в ущелье в норм.сост, ну конечно дорога она государственная и все кому не лень ею пользуются, но они должны понять что у нас страна такая загадошшная шибко и люди такие интересные.. в общем кроме хозяев эти 2-х баз никто капусту на ремонт дорожный не выделит! Ребята! Ну не жмитесь! Ну скиньтесь и сами наймите строй.компанию и по-жестче ее по-жестче!! и сделаете все по уму! А Асхат-байке вам одобрит, и госс.экотехинспекция по 50 выпьет чучуком заест и тоже подпишет! Там такие "спецы" что впору их рожи на "я плакал.ком"!!.. за Страну обидно!...((((((( а сейчас песок и соль купите, наймите торчиков местных и они хотя бы будут посыпать каждый день, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПАЦАНЫ! и тогда все будет Хоккей!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  