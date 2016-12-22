Туризм с препятствиями, или Убитая инфраструктура до туробъектов

В Сети появилось видео под названием "Боулинг по-каракольски". Автор показал, какой опасной может быть дорога к заветным склонам горнолыжной базы "Каракол". На узкой дороге гололед и нет бетонных ограждений. Регулярно какой-нибудь автомобиль сносит в кювет. Правда есть и плюсы - на помощь водителям, попавшим в беду, тут же приходят сноубордисты и лыжники. Но в случае ДТП машин скапливается достаточно много в обоих направлениях.

"База есть, дороги нет! Европеец в жизни не поедет больше. Хозяин ни одного сома не вкладывает в дороги до базы. Совок есть вечно совок", - возмущается один из пользователей в комментариях к видео (здесь и далее орфография авторов сохранена).

﻿

Другой утверждает : "Дорога относится не к базе, а к национальному парку, где на въезде с машин по 50 сомей собирают, это они и должны следить за дорогой, хотя бы элементарно песком посыпать".

Третий соглашается: "Вот именно, что мешает элементарно песком посыпать, а денег вы поболее собираете. Но у нас проще свалить что-то на других чем, что-то сделать самим".

Еще один констатирует: "﻿Не успев доехать, уже накатались, в Кыргызстане все дороги по ходу такие".﻿

Горнолыжную базу ежегодно посещают около 17 тысяч туристов. Большинство из них приезжают из Казахстана и России. С каждым годом растет количество туристов, в том числе и кыргызстанцев. Учитывая стоимость проката снаряжения, размещение в гостинице и другие сопутствующие затраты, возникает вопрос: куда уходят эти деньги?

База "Каракол" - не единственный туристический объект, до которого сложно добраться. Буераки, ямы, лужи и овраги придется преодолеть желающим, чтобы добраться до соленого озера. Расстояние от главной дороги до озера - около 13 километров, которая покажется намного длиннее из-за природных препятствий. Чтобы подъехать к самому озеру, придется заплатить 350 сомов за машину плюс 50 или 80 сомов за человека. Чек, естественно, не выдается. Ведется ли учет поступающих денег, кем и куда они направляются - тоже большой вопрос