В парламент вызовут энергетиков из-за аварии на Токтогульской ГЭС

Сегодня, 22 декабря, на заседании парламента депутат Рыскелди Момбеков предложил рассмотреть инцидент с аварией на Токтогульской ГЭС.

"Национальный энергетический холдинг шесть дней скрывал аварию на ГЭС. Почему? Ведь даже когда умирает чей-то отец, сообщают об этом. Правда, какая бы горькая она ни была, все равно всплывает. Энергетики не должны были скрывать аварию. Мы должны рассмотреть этот вопрос, так как речь идет об энергетической безопасности. Энергетики должны рассказать о последствиях аварии. Общественность должна знать, что ждет - будет у них электричество в Новом году, насколько возможно введение ограничений потребления электроэнергии", - возмутился депутат.