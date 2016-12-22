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Число жертв отравления "боярышником" увеличилось до 63

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По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 63 человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

"Всего от отравления пострадало 109 человек, из них к настоящему времени скончались 63. Новый скончавшийся зафиксирован в медучреждении", - сообщила Шкурская.

В больницах остаются 37 человек. Пять человек выписаны, еще четверо самостоятельно покинули лечебные учреждения. Ранее сообщалось о 62 погибших - 36 скончались в больницах, 26 были доставлены сразу в морг.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.

URL: http://www.vb.kg/352560
Теги:
Россия
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Комментарии
MaX asdf
22.12.2016, 10:25
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Туда им и дорога. Видимо совсем конченые алкаши, все пропили, вот и начали жидкость для ванн пить.

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Улан1981 аферист
22.12.2016, 11:06

там нереально холодно. поэтому все пьют что попало

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