Доллар подрос. Нацбанк провел интервенцию

Курс американской валюты в течение последней недели незначительно, но неуклонно растет. Продажи сегодня держатся на уровне 69,40 и это уже после того, как Национальный банк Кыргызстана провел интервенцию, продав накануне 1,8 миллиона долларов США.

Рынок стабилизировался, но тенденция к росту курса доллара сохраняется. При этом финансовые аналитики не ожидают каких–либо потрясений. По их мнению, американская валюта к новогодним праздникам даже немного просядет. Население активно закупает продукты, конвертируя доллары в сомы. В предновогодние дни на валютном рынке должно быть стабильно.