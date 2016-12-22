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Правительство разработает список приграничных сел, нуждающихся в помощи

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Аида Джумашева

В госпрограмму по обеспечению безопасности и социально-экономического развития приграничных территорий с особым статусом не попали села с тяжелым экономическим положением. Об этом сегодня, 22 декабря, на заседании правительства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в список приграничных сел, которым помогает государство, попали благополучные населенные пункты.

"Сейчас мы должны полностью разработать список сел, которым нужен статус приграничных. В приграничной зоне есть еще 52 села. В обновленную программу нужно включить только те, где действительно тяжелое положение. Также в программе нужно утвердить конкретные мероприятия, сроки, бюджет и ответственных", - сказал Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/352565
Теги:
граница, Сооронбай Жээнбеков
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