Бегунья Дарья Маслова завоевала серебро марафона в Китае

Участница Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) бегунья Дарья Маслова завоевала серебряную медаль международного марафона в Китае.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, на старт в Куньминском марафоне вышли более 15 тыс. участников из Эфиопии, Кении, Канады, Германии, США, Великобритании, Франции, Таиланда, Уганды, Сенегала, а также стран - членов ШОС.

Кыргызстан представляли три участника Олимпиады-2016 - Виктория Полюдина, Дарья Маслова и Илья Тяпкин.

В женском марафоне Дарья Маслова преодолела дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 38 минут и заняла второе место.

Марафон прошел в честь празднования 15-летия Шанхайской организации сотрудничества.