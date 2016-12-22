Исследование: в 2016 году в мире стало меньше военных конфликтов

Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. Как пишет DW, к такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF). После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.

Самой кровопролитной является война в Сирии. Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 - в странах Африки и 8 - в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.

Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.