Отъем бизнеса по-китайски. Граждане КР обвиняют китайцев в мошенничестве

В Кыргызстане наблюдается наплыв так называемых лжеинвесторов, которые, пользуясь простодушием наших бизнесменов, проводят различные махинации, заявил сегодня на пресс-конференции в "ВБ" политолог Бакыт Бакетаев.

Речь идет о трех случаях захвата собственности отечественных предпринимателей. Строительная компания "Б.Л.С.", ОсОО "Баткен Майнинг компани" и ресторан "Синхуа" в результате подделки документов перекочевали в руки "предприимчивых" граждан Китая.

1. Строительство махинаций, или Афера кирпичик за кирпичиком

Первое судебное дело против китайской компании " Синхуа" рассматривалось в апреле этого года.

"Владелец строительной компании "Б.Л.С" (Рустам Воинов) подписал меморандум с китайской стороной о совместной деятельности в обмен на обещание крупных инвестиций при том, что собственник остается в составе учредителей компании. Однако по поддельным документам организация перекочевала в чужие руки. Была подделана подпись владельца. Позднее на рассмотрение суда были предоставлены результаты судебной медицинской экспертизы", - утверждает адвокат предпринимателя из Кыргызстана Асель Джолдошева

Сейчас китайские "инвесторы" выступают в СМИ с заявлениями, что они потеряли инвестиции. Обвиняют суды, прокуратуру и обратились к руководству страны с просьбой защитить их интересы.

"Происходит следующая ситуация: компания "Синхуа" обращается к господину Воинову, у которого на тот момент имеется строительная компания, три земельных участка и недостроенный объект. Обещают инвестировать проект и заверяют, что будут продолжать совместные деловые отношения. В итоге происходит сначала подписание соглашения о намерениях. Впоследствии рождается другой документ с тем же реестровым номером, заверенный тем же нотариусом и появляется поддельная подпись господина Воинова. На основании этого - второго - документа, вышеназванное имущество переходит китайской стороне", - заявляет юрист Константин Куценко

2. "Золотое" правило отъема предприятия

В прицел интересов той же компании "Синхуа" в 2012 году попала компания "Баткен Майнинг компани", которая занималась разработкой золоторудного месторождения. 90 процентов учредителей на тот момент были другие иностранные инвесторы, а 10% предприятия принадлежало государству.

"Эти же инвесторы подписывают договор об инвестировании в размере 30 миллионов долларов - якобы будут развивать рудник. После каким-то образом под предлогом подписанного договора через органы юстиции оформляют на себя 80% доли предприятия и отказываются от инвестирования. Нам известно, что позже лжеинвесторы заняли 400 тысяч долларов на разработку месторождения. Где логика? Обещают инвестировать 30 миллионов, а на разработку денег нет", - задается вопросом юрист Константин Куценко.

3. Отметим сделку в ресторане, на примете есть один

Передача ресторана "Синхуа" липовым инвесторам состоялась по уже отработанной схеме. По условиям собственник должен был сохранить свою долю в этом бизнесе, но в результате остался не у дел.

По словам общественного деятеля Адыла Жекшеева, по всем названным объектам суды вернули собственность первоначальным владельцам.

"Правоохранительные органы дали и продолжают давать действиям "инвесторов" свою юридическую оценку. Это не по нраву китайцам, которые якобы вложили многомиллионные инвестиции в экономику Кыргызстана. Однако эти вложения существуют лишь как голословные утверждения. Доказательств инвестиций нет", - заключает общественный деятель Адыл Жекшеев

По всем трем делам правоохранительные органы проводили расследование, а после суды удовлетворили иски собственников из Кыргызстана.

"Судебная реформа идет, и Генеральная прокуратура свои обязанности выполняет. В КР можно добиться справедливости. Слушание по всем трем делам прошли во всех трех инстанциях. Однако лжеинвесторы стали использовать свободу слова в своих интересах. Вот передо мной статья в одной из газет, в публикации китайская сторона обвиняет всех: прокуратуру, суды и т.д", - возмущается Бакыт Бакетаев.