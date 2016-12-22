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Отъем бизнеса по-китайски. Граждане КР обвиняют китайцев в мошенничестве

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Алексей Тимаев

В Кыргызстане наблюдается наплыв так называемых лжеинвесторов, которые, пользуясь простодушием наших бизнесменов, проводят различные махинации, заявил сегодня на пресс-конференции в "ВБ" политолог Бакыт Бакетаев.

Речь идет о трех случаях захвата собственности отечественных предпринимателей. Строительная компания "Б.Л.С.", ОсОО "Баткен Майнинг компани" и ресторан "Синхуа" в результате подделки документов перекочевали в руки "предприимчивых" граждан Китая.

1. Строительство махинаций, или Афера кирпичик за кирпичиком

Первое судебное дело против китайской компании " Синхуа" рассматривалось в апреле этого года.

"Владелец строительной компании "Б.Л.С" (Рустам Воинов) подписал меморандум с китайской стороной о совместной деятельности в обмен на обещание крупных инвестиций при том, что собственник остается в составе учредителей компании. Однако по поддельным документам организация перекочевала в чужие руки. Была подделана подпись владельца. Позднее на рассмотрение суда были предоставлены результаты судебной медицинской экспертизы", - утверждает адвокат предпринимателя из Кыргызстана Асель Джолдошева

Сейчас китайские "инвесторы" выступают в СМИ с заявлениями, что они потеряли инвестиции. Обвиняют суды, прокуратуру и обратились к руководству страны с просьбой защитить их интересы.

"Происходит следующая ситуация: компания "Синхуа" обращается к господину Воинову, у которого на тот момент имеется строительная компания, три земельных участка и недостроенный объект. Обещают инвестировать проект и заверяют, что будут продолжать совместные деловые отношения. В итоге происходит сначала подписание соглашения о намерениях. Впоследствии рождается другой документ с тем же реестровым номером, заверенный тем же нотариусом и появляется поддельная подпись господина Воинова. На основании этого - второго - документа, вышеназванное имущество переходит китайской стороне", - заявляет юрист Константин Куценко

2. "Золотое" правило отъема предприятия

В прицел интересов той же компании "Синхуа" в 2012 году попала компания "Баткен Майнинг компани", которая занималась разработкой золоторудного месторождения. 90 процентов учредителей на тот момент были другие иностранные инвесторы, а 10% предприятия принадлежало государству.

"Эти же инвесторы подписывают договор об инвестировании в размере 30 миллионов долларов - якобы будут развивать рудник. После каким-то образом под предлогом подписанного договора через органы юстиции оформляют на себя 80% доли предприятия и отказываются от инвестирования. Нам известно, что позже лжеинвесторы заняли 400 тысяч долларов на разработку месторождения. Где логика? Обещают инвестировать 30 миллионов, а на разработку денег нет", - задается вопросом юрист Константин Куценко.

3. Отметим сделку в ресторане, на примете есть один

Передача ресторана "Синхуа" липовым инвесторам состоялась по уже отработанной схеме. По условиям собственник должен был сохранить свою долю в этом бизнесе, но в результате остался не у дел.

По словам общественного деятеля Адыла Жекшеева, по всем названным объектам суды вернули собственность первоначальным владельцам.

"Правоохранительные органы дали и продолжают давать действиям "инвесторов" свою юридическую оценку. Это не по нраву китайцам, которые якобы вложили многомиллионные инвестиции в экономику Кыргызстана. Однако эти вложения существуют лишь как голословные утверждения. Доказательств инвестиций нет", - заключает общественный деятель Адыл Жекшеев

По всем трем делам правоохранительные органы проводили расследование, а после суды удовлетворили иски собственников из Кыргызстана.

"Судебная реформа идет, и Генеральная прокуратура свои обязанности выполняет. В КР можно добиться справедливости. Слушание по всем трем делам прошли во всех трех инстанциях. Однако лжеинвесторы стали использовать свободу слова в своих интересах. Вот передо мной статья в одной из газет, в публикации китайская сторона обвиняет всех: прокуратуру, суды и т.д", - возмущается Бакыт Бакетаев.

URL: http://www.vb.kg/352570
Теги:
бизнес, Китай
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Комментарии
Гость
22.12.2016, 14:35

бедные инвесторы , вложились ещё и крайними сделали (

-2
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Нурбек
22.12.2016, 16:27

Вот шакалы, почему их еще не посадили этих китайцев? Четко понятно что раз в 3х делах одни и теже люди, то точно по схеме работают. 

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Амир
22.12.2016, 16:31

Правильно говорят! Молодцы! Главное что они работают!

0
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Антон Муденко
22.12.2016, 16:38
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Комментариев: 1

Кошмар какой, вот вам и зарубежные инвесторы... Доверишься такому, вложишь душу и кучу сил в дело, а тебя ещё и "обуют" потом. И без гроша оставят. Надо как-то регулировать этот момент при въезде в страну, инвестиции в госбюджет это конечно хорошо, но только если они не "лже". Рад что суды и прокуратура работают и защищают своих граждан, не дай Бог ещё на этом уровне всё было бы куплено, вообще бы никто ничего не доказал. Только вот я одного момента не понял, по этим делам кого-нибудь задержали? И что им светит в этом случае?

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Денис Романченко
22.12.2016, 16:47

Мошенников развелось просто жуть, если бизнесменов наших обманывать, простому работяге вообще житья значит нет... как развиваться нашей стране, если наших зажимают, я надеюсь это не единственные случаи, когда правительство решило вопрос в правильную сторону! Надо продолжать бороться с мошенниками, молодцы, я поддерживаю во всех начинаниях!

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Денис Романченко
22.12.2016, 17:02

Гость, инвесторы бедными не могут быть. Статью не прочли нормально, там же четко написано, что инвесторы не вложились и суду уже все показали и доказали, то есть наказали горе инвесторов по закону! Только вот мера наказания что-то слабовата, надо их реально посадить как выше было написано. Это типичный развод на бабки, только для них закончился плачевно, я надеюсь дело дальше пойдет и их закроют! Уже надоело жить в стране, где сходит такое с рук! Прокуратора красавчики! Алга Кыргызстан!

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int a
22.12.2016, 17:03
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Комментариев: 2

Гость

бедные инвесторы , вложились ещё и крайними сделали (

хорошая попытка, китайский инвестор

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Viktor Martianov (flash)
22.12.2016, 17:12
Карма: +3
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Плюсов: 3
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Комментариев: 2

Мде,  Да, это бизнес по бандитски. Наши бизнесмены верят что смогут расширить свой бизнес и доверяются ИНОСРАНЦАМ, а те в свою очередь все забирают и делают вид что не причем.  Надо чтобы до других наших бизнесменов дошла эта информация, даже уверен что тут 3 случая, а может быть есть еще похожие и те же самые китайские лица в них участвуют.  Этими лицами точно должна заниматься прокуратура. 

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Миржан
22.12.2016, 17:25

Опять эти китайцы вездесущие. с ними работать вообще нельзя, доверять им нельзя - это мировая практика! 30 раз проверяйте, если вдруг кто захочет с ними работать, потому что обмануть/скопировать для них это менталитет такой!!

Вот тут тоже китайцы, которые обещают дохрена, а по факту вилами по воде:

http://www.vb.kg/doc/352282_brend_kyrgyzskiy_med_hotiat_pribrat_k_rykam_kitaycy.html

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Толобай
22.12.2016, 17:26

В газете инвесторы фактами доказали, что председатель суда Джаркеева вынесла не правосудное решение запретив инвесторам  защищаться в суде. Остальное не известно. Но Бакетаев утверждает, что это правильное решение?

Если бы Бакетаев был юристом, то таких заявлений не делали бы это точно.

Перед этой прессухой, надо было бы Бакетаеву проконсультироваться у любого грамотного адвоката или судьи.

Факт на лицо - решение Джаркеевой неправосудно и даже преступно.

-4
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Джамала
22.12.2016, 17:31

Дети не хадыти в Апрека гулят.

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Александр
22.12.2016, 17:33

Безусловно это не единичный случай нужно вывести мошенников на чистую воду.....

0
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Рамазан
22.12.2016, 17:38

офегет госудрства защещайте наш народ от таких инвестеров

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Viktor Martianov (flash)
22.12.2016, 18:37
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Комментариев: 2

Толобай

В газете инвесторы фактами доказали, что председатель суда Джаркеева вынесла не правосудное решение запретив инвесторам  защищаться в суде. Остальное не известно. Но Бакетаев утверждает, что это правильное решение?

Если бы Бакетаев был юристом, то таких заявлений не делали бы это точно.

Перед этой прессухой, надо было бы Бакетаеву проконсультироваться у любого грамотного адвоката или судьи.

Факт на лицо - решение Джаркеевой неправосудно и даже преступно.

Я газеты не читаю, но к Вам вопрос.  Если есть доказательства, то почему их не предъявляют?  тут в теме явно говорят в видео что вот подделали документы, вот тут подделали подпись.  Только за такое должны быть разбирательства в прокуратуре и наказаны должны быть все виновные.   

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Мирчик kg
22.12.2016, 18:50
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Инвесторлор биля , надиел кылыштыго

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Мирчик kg
22.12.2016, 18:54
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Комментариев: 4

Толобай

В газете инвесторы фактами доказали, что председатель суда Джаркеева вынесла не правосудное решение запретив инвесторам  защищаться в суде. Остальное не известно. Но Бакетаев утверждает, что это правильное решение?

Если бы Бакетаев был юристом, то таких заявлений не делали бы это точно.

Перед этой прессухой, надо было бы Бакетаеву проконсультироваться у любого грамотного адвоката или судьи.

Факт на лицо - решение Джаркеевой неправосудно и даже преступно.

сенин фактыларын кана ыя? сылкалар барбы?

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Samurai Painter
22.12.2016, 18:58
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Что творят инвесторы?! Я в афиге просто. Врут и не краснеют!

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Adilet Turusbekov
22.12.2016, 19:12
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Комментариев: 1

Вот нехорошие хитрые китайцы, а наш суд и прокуратура молодцы.

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Юрий Никитенко
22.12.2016, 19:14
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Комментариев: 1

Китайцы ещё те пройдохи, тут явно не обошлось без философии Сунь Цзы, вообще инвесторов надо бы по тщательней проверять, а так молодцы судьи вступились за наших, надо китайцев хорошенько засудить, чтобы помыкались по нашим тюрягам, быстро передумают левые схемы мутить

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Jyldyz Beshebaeva
22.12.2016, 23:42
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Плюсов: 77
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Комментариев: 211

Мда, времена меняются. Раньше наши отнимали у иностранцев (и не только) бизнес, теперь наоборот. А китайцы народ хитрый, попробуй честным путем прокормиться в стране с трехмиллиардным населением, вот и приходится им искать разные нечестные пути для выживания. Жалко наших, надеюсь справедливость восторжествует.

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